Por Redação O Sul | 10 de junho de 2020

A prefeitura, pela Secretaria Municipal de Cultura, divulgou em edição extra do Dopa (Diário Oficial) desta quarta-feira (10), os indicados ao 13º Prêmio Açorianos de Artes Plásticas. O júri foi composto por Luísa Kiefer, Fernanda Albuquerque e Daniel Escobar. Uma das mais tradicionais premiações do setor, o Açorianos de Artes Plásticas tem como objetivo valorizar, homenagear e distinguir as importantes produções locais que se destacaram ao longo do ano. A iniciativa busca também ser uma forma de registrar, mapear e fomentar as diversas manifestações e suas contribuições com processos de criação e inovação para Porto Alegre.

Prazos

Entre 12 e 18 de junho, ocorre o prazo para a solicitação de recurso administrativo. Dia 19, a comissão de premiação reúne-se para definir a data e o modelo a ser adotado na cerimônia, conforme as normas de distanciamento social.

Parcerias

A Aliança Francesa, através do Institut de França, repete o prêmio Jovem Curador, com viagem à França para o primeiro colocado. Já a Fundação Iberê Camargo oferecerá uma residência. Além das parcerias, a Coordenação de Artes Plásticas irá disponibilizar a agenda das pinacotecas Ruben Berta e Aldo Locatelli para os vencedores das categorias Artista e Curador realizarem uma exposição.

Lista dos indicados

Destaque em artista início de trajetória

Camila Proto

Manoela Furtado

Verônica Vaz

Destaque em artista

Amélia Brandelli

Mariza Carpes

Teresa Poester

Destaque em curadoria

Ana Albani de Carvalho

Gabriel Cevallos

Mulheres Nos Acervos – Pesquisa Colaborativa: Cristina Barros, Marina Roncatto, Mel Ferrari e Nina Sanmartin

Destaque em exposição individual

Bruno Borne – Ponto Vernal, Bruno Borne, Margs

Como Faremos para Desaparecer – Eduardo Montelli, Ecarta

Nosso Lugar ao Sol – Rochele Zandavalli, Centro Cultural da UFRGS

Destaque em exposição coletiva

Acervo em Movimento – Um Experimento de Curadoria Compartilhada entre as Equipes do Margs

As Coisas que São Ditas Antes, Ocupação. Residência. Exposição, Casa Baka

Faltava-lhe Apenas um Defeito para Ser Perfeita, Ío, Museu Do Trabalho

Destaque em ações de difusão e inovação

6º Festival Kino Beat

Artikin

Mulheres nos Acervos

Destaque em publicações

Lenir de Miranda: Pintura Périplo, Icleia Borsa Cattani e Paula Ramos, Editora da UFRGS

Diário de uma Boneca, Lia Menna Barreto, FVCB

O Percurso de um Olhar, Luiz Carlos Felizardo, Departamento De Difusão Cultural, Biblioteca Central da UFRGS

Destaque em acervos

Mulheres nos Acervos – Pesquisa Colaborativa: Cristina Barros, Marina Roncatto, Mel Ferrari e Nina Sanmartin

Grupo de Bagé – Os Quatro, Caroline Hädrich e Carolina Bouvie Grippa, Fundação Iberê

Ações de Difusão do Acervo da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo,

Parceria DDC – Acervo PBSA, UFRGS

Destaque em ação de educação

10×15: Momentos de Não Calar, CAP/UFRGS

Ação Educativa, Margs

Claudia Hamerski, Projeto Curadoria Educativa, Galeria Ecarta

Destaque em instituição

Casa Baka

Centro Cultural da UFRGS

Margs

