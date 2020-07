Política “É quase como uma chuva, vai atingir você”, afirma Bolsonaro sobre o coronavírus

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

Presidente confirmou que está com a Covid-19 Foto: Marcos Corrêa/PR Presidente confirmou que está com a Covid-19. (Foto: Marcos Corrêa/PR) Foto: Marcos Corrêa/PR

Infectado pelo novo coronavírus, causador da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (07), em entrevista no Palácio da Alvorada, que “esse vírus é quase como uma chuva”.

“O que eu posso falar para todo mundo aqui. Esse vírus é quase como, eu já dizia no passado e era muito criticado, como uma chuva, né, vai atingir você, né? Alguns, não. Alguns tem que tomar um maior cuidado com esse fenômeno, por assim dizer”, declarou.

“No meu entender, houve superdimensionamento, sabemos da fatalidade do vírus para aqueles que têm certa idade, como eu, acima de 65, bem como aqueles que têm comorbidades. Isso o vírus poderia ser decisivo e levar a óbito”, prosseguiu.

“Começou domingo com certa indisposição e se agravou durante o dia de segunda-feira, com mal-estar, cansaço, um pouco de dor muscular, febre chegou a bater 38. Com esses sintomas, com o médico da Presidência apontando para contaminação por Covid-19, fomos fazer uma tomografia no hospital das Forças Armadas aqui em Brasília. Os pulmões estavam limpos”, disse Bolsonaro, que anunciou o resultado positivo do seu teste para a Covid-19 na manhã desta terça.

