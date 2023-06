Grêmio “É um assunto muito delicado”, diz o técnico do Grêmio sobre futuro de Suárez

Treinador falou sobre o futuro do atacante no Tricolor

Após a goleada sobre o Coritiba por 5 a 1 no Brasileirão, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, comentou sobre Suárez e sua possível aposentadoria ou saída para outro clube. O centroavante saiu no segundo tempo, aos 26 minutos, acusando dores no joelho.

Suárez mais uma vez foi decisivo na partida. Além de assistência, marcou gol e comandou a equipe em busca da vice-liderança do Brasileirão. Renato deixou em aberto o futuro do camisa 9 no clube gaúcho e diz que conversa com o centroavante e a diretoria sobre o assunto.

“É um assunto muito delicado. Só as pessoas que estão aqui dentro, no caso o presidente, a diretoria e eu, a gente sabe, a gente tem conversado, a gente tem trocado ideias. Eu converso bastante com a diretoria. Converso com o presidente e com o Suárez também. Então tem certas coisas que a gente procura segurar aqui dentro entendeu?”, disse Renato.

Após a declaração, o treinador ainda defendeu os jornalistas que deram a notícia que foi atacada por parte da torcida durante a semana após a repercussão da informação.

“Seus dois colegas deram a notícia. Não estou condenando eles, pelo contrário, gosto dos dois, são excelentes profissionais, mas tem muita coisa ainda para acontecer. Lá na frente até posso falar, mas tem muita acontecendo sim. Então, não vamos crucificar o clube nem os dois jornalistas. Muita coisa ainda vai acontecer. Espero que seja um final feliz”, disse o treinador.

Voltando no assunto, o comandante gremista confirmou que Suárez tem as dores no joelho, mas que ainda existe outros assuntos a mais do que apenas as dores.

“Ele tem sim dores no joelho também. Tem outras coisas acontecendo também, mas isso já foge de mim. Isso aí é um problema do presidente, da diretoria, juntamente com o jogador. Eu espero que as coisas possam se resolver da melhor maneira possível para que a gente possa continuar tendo o Suárez”, disse o técnico.

