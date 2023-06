Inter Enner Valencia desembarca em Porto Alegre com festa da torcida do Inter

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Enner Valencia desembarcou com a família em Porto Alegre Foto: Reprodução/Inter Enner Valencia desembarcou com a família em Porto Alegre (Foto: Reprodução/Inter) Foto: Reprodução/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A noite deste domingo (25) foi especial para a torcida do Inter. O equatoriano Enner Valencia desembarcou no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e foi recebido pela torcida colorada com muita festa. Ele será apresentado na noite desta segunda-feira (26), às 19h.

O centroavante foi recebido por muitos torcedores, que fizeram festa e o acompanharam até a saída do aeroporto. Valencia chegou no Estado acompanhando da família. A apresentação vai acontecer no Gigantinho.

O jogador equatoriano, que detém recorde de gols pela seleção do Equador, só vai poder entrar em campo a partir de 3 de julho, quando abre a janela de inscrições para jogadores.

O novo camisa 13 teve a temporada 2022/2023 no Fenerbahçe como a melhor da carreira. Em 48 jogos disputados, o centroavante marcou 33 gols.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/enner-valencia-desembarca-em-porto-alegre-com-festa-da-torcida-do-inter/

Enner Valencia desembarca em Porto Alegre com festa da torcida do Inter

2023-06-26