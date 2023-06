Um dos destaques do Grêmio na temporada 2023, Bitello, de 23 anos, confirmou proposta do Monaco, em Mônaco, para a sua contratação. O meia marcou na goleada sobre o América-MG e foi decisivo durante a partida no Brasileirão. Após o jogo, em entrevista na zona mista, o garoto confirmou a proposta e citou o time.

“Sondagem tem, parece que chegou uma proposta, mas não conversei com meu empresário, vou conversar amanhã. Vamos ver o que vai acontecer. Estou com a cabeça tranquila e se Deus quiser vou ficar no Grêmio. Parece que chegou do Monaco, mas como disse, não conversei ainda com ele, vamos ver”, disse Bitello.

Contra o clube mineiro, Bitello marcou o seu oitavo gol em 2023 sendo assim vice-artilheiro do clube gaúcho atrás de Suárez. O atleta tem 23 anos e tem contrato até 2025. Ele diz estar focado no Grêmio.

“Meu foco é aqui no Grêmio, tenho contrato. Todo mundo fala que o Bitello vai sair, mas minha cabeça está aqui. Por isso meu futebol está aparecendo. Se tivesse com a cabeça lá fora já teria dado uma caída, mas estou feliz aqui”, disse o meia.