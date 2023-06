Inter “Agora temos resultado, mas sem desempenho”, diz Mano Menezes após a vitória do Inter diante do América-MG

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2023

Com o resultado, o Inter soma 20 pontos e está em sexto lugar no Brasileirão Foto: Ricardo Duarte/Inter Com o resultado, o Inter soma 20 pontos e está em sexto lugar no Brasileirão (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Após a vitória do Inter sob o América-MG, o técnico colorado, Mano Menezes, reconheceu as dificuldades na Arena Independência, mas valorizou mais uma partida de invencibilidade e presença no G-6 do Campeonato Brasileiro. Agora, o foco passa a ser alcançar um rendimento sólido para deslanchar na temporada 2023.

“Em muitas vezes, tivemos desempenho sem resultado. Agora temos resultado, mas sem desempenho. Vocês querem desempenho e nós também, graças a Deus. Temos certeza que teremos o desempenho, mas não há outra maneira de desenvolver a equipe sem ser vencendo”, disse o treinador.

Mano optou por fazer algumas mudanças no time titular como a preservação de Alan Patrick. “Com um pouco mais de posicionamento e tranquilidade, fizemos melhor no segundo tempo. Até com três volantes. Futebol é paradoxal. Perdendo de 1 a 0 e tirei o centroavante. A equipe ficou melhor, esteve mais compacta, equilibrada. Tivemos mais posse de bola e chegamos com mais qualidade”, disse Mano Menezes.

Com o resultado, o Inter soma 20 pontos e está em sexto lugar no Brasileirão. Na próxima rodada, o time de Mano Menezes enfrenta o Cruzeiro. A partida será disputada no sábado (01), às 21h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

