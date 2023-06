Grêmio Após gol, Suárez pede substituição e faz gelo no joelho

Ao sair de campo, Suárez foi ovacionado pelos 37 mil gremistas presentes Foto: Lucas Uebel/Grêmipo Ao sair de campo, Suárez foi ovacionado pelos 37 mil gremistas presentes e teve o nome gritado (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmipo

Mais uma vez Suárez foi decisivo em uma partida do Grêmio. Além de assistências, o centroavante marcou um gol na goleada sobre o Coritiba, por 5 a 1, na Arena, neste domingo (25). Após marcar, o camisa 9 pediu para ser substituído por causa das dores no joelho.

Ao ser substituído, Suárez foi ovacionado pelos pouco mais de 37 mil torcedores e teve seu nome gritado na Arena. Já no banco de reservas, o jogador começou o tratamento no joelho direito com gelo.

As dores do camisa 9 viraram assunto na última semana após informação divulgada que o jogador gostaria de se aposentar por causa do problema. Na mesma semana, após a vitória diante do América-MG, Suárez ironizou a informação e o vice-presidente do Grêmio, Paulo Caleffi, negou.

Com a vitória, o Grêmio chegou aos 23 pontos na tabela e é o segundo colocado do Brasileirão atrás apenas do Botafogo com 7 pontos de diferença.

