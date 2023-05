Após sair perdendo para o Cruzeiro, o Grêmio empatou a partida em 1 a 1 com um golaço de Luis Suárez nesta quarta-feira (17) pela Copa do Brasil. O camisa 9 após receber um belo passe de Bitello arrumou a bola e acertou um chute de trivela e de fora da área. O centroavante falou sobre o lance após o apito final.

Durante o andamento da partida, Suárez teve as principais chances gremistas. Acertou uma bola no travessão com uma meia-bicicleta, gerou lances perigosos e exigiu do goleiro adversário.

“É um recurso que tenho, às vezes pode acabar no gol ou pode ir fora. Tive sorte. Eu acho que o importante foi não perder. Fizemos um jogo para ganhar. Na Copa do Brasil não pode relaxar porque paga muito caro”, disse o centroavante.

O Tricolor completou quatro partidas sem vencer na temporada e vem de três empates e uma derrota. O Grêmio tem o Gre-Nal no domingo (21) como próximo compromisso. O jogo de volta com o Cruzeiro, no Mineirão, será no dia 31 de maio.