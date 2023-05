O Inter foi derrotado para o América Mineiro por 2 a 0 na Copa do Brasil. O clube mineiro conseguiu marcar os gols nos pênaltis acontecendo o resultado nos acréscimos. O time de Mano Menezes chegou a quatro partidas seguidas sem vencer. Após a entrevista coletiva, o centroavante do Inter Alemão concedeu entrevista e chamou a responsabilidade para o grupo de jogadores.

O clube gaúcho entrou em campo contra um América que estava com uma formação “reserva”. Mauricio chegou a marcar aos 19 do segundo tempo, mas o gol foi anulado. Na etapa final, De Pena e Bustos cometeram pênaltis ambos marcados por Aloísio Boi Bandido. O resultado deixa balançado o cargo de Mano Menezes.

“Temos que chamar a responsabilidade. Ser homem nesse momento. O time misto do América-MG jogou em bloco baixo, não conseguimos criar muito. O árbitro teve uma cota no primeiro cartão do Alan Patrick depois expulsou o que acarretou nos gols do América. Não aproveitamos nosso momento”, disse Alemão.

O próximo compromisso do clube gaúcho é o clássico GreNal, no domingo (21), às 18h30, na Arena, pela 7ª rodada do Brasileirão.