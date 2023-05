Grêmio “O que eu gostei foi da intensidade”, diz o técnico do Grêmio após empate contra o Cruzeiro

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2023

O Grêmio saiu perdendo e empatou com um golaço de Suárez. Na foto, o técnico Renato Portaluppi Foto: Lucas Uebel/Grêmio O Grêmio saiu perdendo e empatou com um golaço de Suárez (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após o empate contra o Cruzeiro, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, em entrevista coletiva, comentou sobre a partida e destacou a dedicação e a intensidade dos jogadores durante o clássico. Renato afirmou a confiança no grupo de jogadores, apesar do momento complicado.

O treinador ainda destacou que o resultado está aberto. Renato ainda elogiou o time do Cruzeiro e ressaltou a entrega do Grêmio durante os 90 minutos.

“Demos espaço para a equipe do Cruzeiro. Uma equipe bem entrosada, bem treinada. Sempre muito difícil jogando em casa onde buscamos a vitória. No momento em que demos os espaços, eles aproveitaram. Fizeram o gol e depois tiveram confiança. Jogaram mais tranquilos”, disse Renato.

“Tivemos erros, claro. O que gostei foi da intensidade. O time não se entregou em momento algum. Dar parabéns para a equipe pela força, pela vontade. Temos que levar em consideração que perdemos o Pepê. O Carballo entrou bem, mas a característica é diferente. Fábio praticamente no sacrifício. Mesmo com as dificuldades, conseguimos o gol de empate. Um jogo aberto de grandes equipes”, destacou Renato.

O treinador foi questionado sobre o desempenho do seu time e qual seria o motivo da torcida acreditar em uma possível classificação. O técnico citou os “aborrecidos” da imprensa e rebateu.

“Por que não podemos chegar lá e fazer gol? Não somos obrigados a ganhar do Cruzeiro. Eles tem que ganhar do Grêmio. Se não ganhar tem pênaltis. Eu já vi muita coisa em 90 minutos. Façam suas apostas. Eu confio plenamente no meu grupo. Muita gente criticou nossa equipe. Em 90 minutos, muita coisa pode acontecer”, disse o treinador.

O elenco se reapresenta nesta quinta-feira (18), às 15h30, e volta a campo no domingo (21), 18h30, diante do Inter na Arena pelo Brasileirão.

