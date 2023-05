Caso o Inter não dê uma resposta positiva no clássico GreNal no domingo (21), o treinador pode encerrar a tua trajetória em Porto Alegre. A derrota para o América-MG deixou a situação no estádio Beira-Rio complicada e no limite do aceitável na visão do treinador Mano Menezes.

Após a partida, o técnico levou mais de uma hora para aparecer para a entrevista coletiva. Após o período, o treinador apareceu para conceder e começou a falar sobre a derrota.

“Não pode ter mais queda. Descemos ao máximo que podíamos e temos que dar resposta em um curto espaço. Tínhamos que vencer de qualquer jeito. Temos qualidade. Mesmo sem fazer uma atuação brilhante tínhamos que vencer. E não fizemos. É um problema que precisamos resolver a curto prazo. Caso não sentisse algo positivo não estaria aqui falando como treinador do Inter”, disse Mano Menezes.

O técnico ainda reconheceu que o elenco precisa de um resultado positivo para o trabalhar ter sequência. A sequência de derrotas balançou com a confiança do clube e acaba resultando no rendimento baixo.

“Quando você atinge a confiança, os médios crescem e você fica muito bom. Quando baixa, os médios caem e parece um time comum como parecemos agora. Temos que recuperar a confiança e isso só vem com resultado. Por isso precisa aparecer a curto prazo”, disse o treinador.