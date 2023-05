Política Lula e Janja celebram um ano de casados nas redes sociais

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2023

A caminho do Japão, primeira-dama brincou que o aniversário de casamento durou apenas quatro horas Foto: Ricardo Stuckert Foto: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja, completaram um ano de casados nesta quinta-feira (18). Nas redes sociais, os dois relembraram a data.

A caminho do Japão, onde o presidente participará da reunião do G7, Janja escreveu que o aniversário de casamento havia durado apenas quatro horas. Mas que, por causa do fuso horário, “voltou a ser dia 18 e temos mais duas horas para comemorar”. Em resposta à esposa, o presidente Lula publicou uma foto da cerimônia e escreveu “1 ano de casados”.

Lula e Janja se casaram em casa de festas no Brooklin, na zona sul de São Paulo. À época, pré-candidato à presidência, o chefe do Executivo caminhou até o altar ao lado do neto.

Estiveram presentes políticos, como a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT).

Este é o terceiro casamento de Lula, que ficou viúvo em ambas as ocasiões anteriores. O primeiro matrimônio do petista foi com Maria de Lourdes da Silva, em 1969. Lourdes morreu dois anos após o casamento, vítima da hepatite.

Em 1974, Lula se casou com Marisa Letícia, a ex-primeira-dama que faleceu em 2017 após um acidente vascular cerebral.

