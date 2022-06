Trata-se do terceiro resultado positivo depois do recuo no segundo trimestre de 2021 (-0,2%). Em valores correntes, o PIB no primeiro trimestre de 2022 totalizou R$ 2,249 trilhões.

O resultado foi impulsionado pelo setor de serviços, que cresceu 1% em relação ao quarto trimestre de 2021. O segmento foi o mais impactado pela pandemia de coronavírus e tem o maior peso na economia.

O consumo das famílias cresceu 0,7%, e as exportações, 5%. Houve estabilidade na indústria (0,1%) e queda na agropecuária (-0,9%), segundo o IBGE.

“Com esse resultado, o PIB está 1,6% acima do patamar do quarto trimestre de 2019, período pré-pandemia, e 1,7% abaixo do ponto mais alto da atividade econômica do País, registrado no primeiro trimestre de 2014. O nível está próximo do registrado no primeiro trimestre de 2015”, destacou o IBGE.

O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no País. O avanço no primeiro trimestre veio dentro do esperado pelos economistas. O mercado financeiro aponta para um crescimento do PIB brasileiro acima de 1% neste ano, enquanto o governo estima uma alta de 1,5%.