Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2025

Ele deu a declaração em discurso proferido por videoconferência no evento de aniversário da Caixa Econômica Federal Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta segunda-feira (13), que a economia brasileira “cresce acima das previsões do mercado, e cresce para todos”. Ele deu a declaração em discurso proferido por videoconferência no evento de aniversário da Caixa Econômica Federal.

Lula também disse que a geração de emprego está batendo recorde e que a renda das famílias está crescendo. Segundo ele, o Brasil tem no momento as menores taxas de pobreza e extrema pobreza da história.

Lula proferiu o discurso a partir de seu gabinete, no Palácio do Planalto. Ele segue usando chapéu em suas aparições públicas. Lula adotou o acessório para esconder os vestígios das cirurgias que fez para tratar um sangramento intracraniano no fim do ano passado. (Estadão Conteúdo)

