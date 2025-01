Rio Grande do Sul Bolo envenenado no Rio Grande do Sul: fotos inéditas mostram doce sendo periciado para encontrar arsênio

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2025

Suspeita é apontada como responsável pela morte de quatro pessoas; polícia investiga outras possíveis intoxicações causadas por ela Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Fotos inéditas revelam o processo de perícia do bolo responsável por envenenar seis pessoas, levando a três mortes em Torres, no Litoral Norte gaúcho, na véspera do Natal de 2024. O caso que expôs uma trama familiar onde Deise Moura dos Anjos aparece como a principal suspeita dos crimes.

As imagens mostram o bolo cuidadosamente cortado em fatias pelos peritos, que utilizam instrumentos específicos para coletar amostras do doce. A atenção meticulosa dos profissionais demonstra o grau de cuidado da perícia, na busca por vestígios de arsênio, substância letal encontrada em concentrações altíssimas no sangue, urina e conteúdo estomacal das vítimas.

Investigações a partir do caso envolvendo o envenenamento do bolo, fizeram com que a Polícia Civil do Rio Grande do Sul solicitasse a exumação do corpo do sogro de Deise, falecido meses antes por uma suposta intoxicação alimentar.

Durante a exumação, pelo menos 10 pessoas do Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul estão envolvidas, incluindo médicos, dentistas e peritos. Na análise laboratorial, a equipe pode chegar a até 30 profissionais.

Intrigas familiares

O que a princípio parecia ser um caso de intoxicação alimentar rapidamente se tornou uma investigação criminal que expôs a face cruel de uma intriga familiar. No centro da trama, Deise Moura dos Anjos, nora da mulher que preparou o bolo, aparece como principal suspeita.

As evidências apontam para um histórico de tentativas de homicídio por parte de Deise, que se valia de sua capacidade de manipulação para encobrir seus crimes e semear a discórdia entre os familiares.

