A economia brasileira voltou a crescer no terceiro trimestre deste ano e, com isso, saiu da chamada “recessão técnica”, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (13) pelo BC (Banco Central).

Segundo o IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do BC) – indicador considerado uma prévia do resultado do PIB (Produto Interno Bruto) –, a economia do Brasil registrou um crescimento de 9,47% no terceiro trimestre deste ano na comparação com os três meses anteriores.

O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no País e serve para medir a evolução da economia. Dois trimestres seguidos de queda do nível de atividade – como ocorreu neste ano – representam uma recessão técnica, que já foi superada, segundo os números do BC.