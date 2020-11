Rio Grande do Sul Polícia apreende quase R$ 2 milhões sem comprovação de origem em rodovia federal no interior do RS

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2020

A apreensão ocorreu na BR-290, em Caçapava do Sul Foto: PRF/Divulgação A apreensão ocorreu na BR-290, em Caçapava do Sul. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na madrugada desta sexta-feira (13), mais de R$ 1,74 milhão sem comprovação de origem na BR-290, em Caçapava do Sul, no Sudoeste do RS.

O dinheiro foi encontrado no interior de um Gol, com placas de Gaspar (SC). O motorista, de 30 anos, disse que vinha de Balneário Camboriú (SC) e estava indo para a fronteira com o Uruguai. Com ele, viajava um passageiro de 22 anos.

A quantia estava escondida em dois fundos falsos, um atrás dos bancos e outro dentro do painel. O motorista, que tem antecedentes por roubo e mora em Balneário Camboriú, assumiu a propriedade do dinheiro, mas não comprovou a sua origem. Ele foi encaminhado para a Polícia Federal e será investigado por lavagem de dinheiro.

Desde o início deste ano, a PRF já apreendeu o equivalente a mais de R$ 23 milhões sem comprovação de origem nas rodovias federais gaúchas.

