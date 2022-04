Economia Economia criativa é responsável por um em cada quatro postos de trabalho em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2022

A maior parcela dos empregos é registrada no grupo de arquitetura, design e moda.

A chamada economia criativa, que reúne setores vinculados à cultura, criatividade, conhecimento e inovação, é responsável por 24,7% dos postos de trabalho gerados em Porto Alegre.

Somando os empregos formais representados pelas atividades dos microempreendedores individuais que atuam na área, a Capital gaúcha conta com 125.631 postos de trabalho relacionados com a economia criativa.

O levantamento, divulgado na terça-feira (26) durante o 2º Circuito RS Criativo, na Casa de Cultura Mario Quintana, leva em conta um conjunto de 92 atividades vinculadas a oito segmentos da economia gaúcha, com destaque para áreas como arquitetura, design e moda, TI e software, publicidade, artes visuais, audiovisual e setores ligados ao mercado editorial, pesquisa e patrimônio.

Em uma área conhecida pelo alto nível de informalidade, a economia criativa representa 11,8% dos empregos formais gerados na maior cidade do Rio Grande do Sul, com um total de 100.685 postos. A maior parcela dos empregos é registrada no grupo de arquitetura, design e moda (34,9% do total), seguido da área de pesquisa, desenvolvimento e ensino superior (26,4%) e TI e software (16,9%). Juntos, os três setores representam quase 80% dos empregos formais na área criativa.

