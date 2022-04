Mundo União Europeia chama corte no envio de gás de “chantagem”; Rússia nega

27 de abril de 2022

A gigante estatal de energia russa Gazprom interrompeu nesta quarta-feira (27) o fornecimento de gás à Bulgária e à Polônia por não pagarem pelo combustível em rublos, a resposta mais dura do Kremlin até agora às sanções impostas pelo Ocidente devido à invasão da Ucrânia.

A Gazprom, a maior empresa de gás natural do mundo, também alertou que o transporte do combustível via Polônia e Bulgária – que abrigam oleodutos que abastecem a Alemanha, Hungria e Sérvia – seria cortado se o gás fosse levado ilegalmente.

A presidente do órgão executivo da União Europeia classificou como “chantagem” a medida da Gazprom, mas disse que o bloco está trabalhando em uma resposta coordenada à escalada de Moscou.

“O anúncio da Gazprom de que está interrompendo unilateralmente a entrega de gás a clientes na Europa é mais uma tentativa da Rússia de usar o gás como instrumento de chantagem”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

“Isso é injustificado e inaceitável. E mostra mais uma vez a falta de confiabilidade da Rússia como fornecedora de gás”, disse ela em comunicado. Von der Leyen disse que a UE está preparada para esse cenário e continuará seu trabalho para garantir suprimentos alternativos de gás e que o armazenamento de gás seja preenchido.

As regras da UE exigem que todos os países tenham um plano de contingência para lidar com um choque no fornecimento de gás. O armazenamento de gás da UE está atualmente 32% cheio.

A UE estava trabalhando em uma resposta coordenada à escalada da Rússia, disse von der Leyen, e o “grupo de coordenação de gás” do bloco de representantes de governos nacionais e da indústria de gás se reuniu na manhã desta quarta-feira.

O Ministério do Clima da Polônia disse na terça-feira (26) que seu fornecimento de energia está seguro e que não há necessidade de limitar o fornecimento aos consumidores.

