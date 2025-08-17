Domingo, 17 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Economia Economia fechada trava crescimento e estrangula a renda dos brasileiros: de 1950 a 1980, crescimento médio anual do PIB foi de 7,5%, e de lá para cá caiu a 2,5%

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Falta de abertura da economia mantém país preso em "armadilha do baixo crescimento". (Foto: Divulgação/Porto de Santos)

O Brasil impõe há décadas barreiras intransponíveis para o seu desenvolvimento e aumento do bem-estar da população por ser uma das economias mais fechadas do mundo. De fora das grandes cadeias produtivas globais e com participação irrisória pouco superior a 1% no comércio mundial, o isolacionismo brasileiro freia o crescimento e estrangula a produtividade e a renda.

Desde a década de 1980, o Brasil vive na chamada “armadilha do baixo crescimento”. O aumento médio do PIB, que beirou 7,5% entre 1950 e 1980, despencou para cerca de 2,5% a partir de 1981. O fator crucial para a estagnação é a baixa produtividade.

Por hora trabalhada, a produtividade cresceu em média apenas 0,5% ao ano entre 1981 e 2023. Enquanto a agropecuária registrou avanço robusto de 6% ao ano, a indústria teve desempenho negativo, com queda média de 0,3% ao ano (-0,9% na indústria de transformação).

O setor de serviços, que representa 70% das horas trabalhadas, ficou praticamente estagnado. Sem uma aceleração da produtividade, a melhoria do padrão de vida da população brasileira não ocorrerá, afirmam especialistas.

No setor de máquinas e equipamentos, em que as importações poderiam elevar a produtividade das empresas, o Brasil tem as maiores tarifas do mundo, de até 11,5%.

“Isso barra a compra de máquinas avançadas e a eficiência, inclusive para aumentar as exportações”, afirma Fernando Veloso, autor com outros economistas de livro do Centro de Debates de Políticas Públicas (CDPP), que destaca a urgência de uma nova agenda de integração comercial internacional.

Distanciamento

A tese central do trabalho (“Integração Comercial Internacional do Brasil”) é que, após ter desempenhado papel relevante na industrialização do país, a manutenção de uma economia fechada ao comércio exterior tornou-se obstáculo à produtividade e ao desenvolvimento.

Isso leva o Brasil a se distanciar cada vez mais dos níveis dos EUA. Se nos anos 1980 um trabalhador brasileiro alcançava 46% da produtividade de um norte-americano, hoje ele produz um quarto (25,6%). É o mesmo nível de sete décadas atrás, segundo dados do Conference Board. Significa que o um brasileiro leva uma hora para fazer o mesmo produto ou serviço que um americano realiza em 15 minutos.

Para os autores, o tarifaço de Donald Trump contra o Brasil mostrou a necessidade de o país diversificar e aumentar seu comércio internacional.

Apesar de uma breve liberalização na primeira metade da década de 1990, iniciada no governo Fernando Collor (1990-1992) — quando as tarifas caíram de uma média de 30,5% para 12,8% —, o país voltou a persistir na utilização da política de substituição de importações e em práticas que o afastaram do movimento internacional de liberalização.

“Enquanto a maioria dos emergentes continuou reduzindo tarifas e se inserindo em cadeias globais de valor, o Brasil ficou parado, distanciando-se novamente de seus pares”, afirma Veloso.

Barreiras

As barreiras no Brasil permanecem elevadas, e a tarifa média para produtos industriais gira em torno de 12%, o dobro das mexicanas e quase o triplo das cobradas na União Europeia. Em 2021, o Brasil tinha a 13ª média tarifária mais elevada em um ranking de 191 economias, atrás apenas de alguns países da África ou de pequenas ilhas do Caribe.

Além disso, o país é um dos que mais utiliza barreiras não tarifárias, aplicando-as em 86% do valor de suas importações, contra uma média de 72% de 75 países. Esses entraves —regulamentos técnicos, normas de segurança e procedimentos alfandegários complexos— podem aumentar os preços dos produtos importados em até 2,4 vezes, um impacto mais elevado que o das próprias tarifas.

Protecionismo

Eles incluem regimes setoriais, ex-tarifários (em que há permissão burocrática para importar máquinas que não tenham similares nacionais), a Zona Franca de Manaus e o drawback (autorização de importar com tarifa menor desde que para exportar depois), resultando em um regime muito fragmentado.

O protecionismo impõe obstáculos que impedem a absorção de tecnologia de ponta e desincentivam ganhos de competitividade. Um exemplo eloquente é o custo do iPhone no Brasil, o segundo mais caro em uma comparação de 37 países, atrás apenas da Turquia.

Essa realidade se estende a diversos produtos, como veículos elétricos e painéis fotovoltaicos, cujas tarifas de importação foram elevadas, na contramão dos objetivos de descarbonização. As informações são da Folha de S. Paulo

tags: economiaem foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Economia

Progressistas e União Brasil pressionam por desembarque do governo Lula
Governador paulista Tarcísio de Freitas intensifica agenda política e eleva críticas a Lula após prisão de Bolsonaro
https://www.osul.com.br/economia-fechada-trava-crescimento-e-estrangula-a-renda-dos-brasileiros-de-1950-a-1980-crescimento-medio-anual-do-pib-foi-de-75-e-de-la-para-ca-caiu-a-25/ Economia fechada trava crescimento e estrangula a renda dos brasileiros: de 1950 a 1980, crescimento médio anual do PIB foi de 7,5%, e de lá para cá caiu a 2,5% 2025-08-17
Deixe seu comentário

Últimas

Inter No Beira-Rio, Inter perde por 3 a 1 para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro
Grêmio Brasileirão: de virada, Grêmio vence fora de casa o Atlético-MG por 3 a 1
Rio Grande do Sul Escritor e cronista gaúcho Luis Fernando Veríssimo está hospitalizado em estado grave em Porto Alegre
Celebridades Familiares e amigos recordam a passagem de um ano da morte de Silvio Santos
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 15 comunidades nesta semana em Porto Alegre
Polícia Ministério Público denuncia criminosos que usavam a imagem de uma criança com paralisia cerebral para vender rifas falsas no RS
Polícia Advogado gaúcho suspeito de aplicar golpes em clientes deixa a prisão
Política Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chama Lula de “cachaceiro” e “pinguço”
Política Saiba como será o rito do julgamento de Bolsonaro e aliados no Supremo
Mundo Hamas diz que plano de realocação para Gaza constitui uma onda de genocídio
Pode te interessar

Economia Fim da validade de 1.500 patentes de remédios vai gerar onda de novos genéricos: veja como a indústria se prepara

Economia Estudo mostra que mudanças no programa Bolsa Família têm gerado impacto negativo sobre o mercado de trabalho e estimulado a informalidade

Economia Exportações do Brasil para a Argentina voltam a subir; saiba se o resultado aliviará o tarifaço dos Estados Unidos

Economia Ministério do Trabalho vai monitorar e fiscalizar acordos coletivos fechados por sindicatos e empresas de setores atingidos pelo tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump