Economia gaúcha estará em pauta em fórum promovido pela Rede Pampa nesta quinta-feira (9)

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2023

Grandes nomes dos setores público e privado do Rio Grande do Sul debaterão o desenvolvimento do estado no evento, em Porto Alegre. Foto: Alex Rocha/PMPA O ponto facultativo vale para os servidores da administração municipal centralizada e descentralizada. (Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Uma promoção da Rede Pampa, o Fórum Desafios para o Desenvolvimento e Financiamento da Economia Gaúcha acontece amanhã (9) no auditório do Ministério Público do RS, em Porto Alegre. O evento, que é aberto ao público, tem parceria com o governo do Estado, Banrisul, Badesul, BRDE e Corsan.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas em forumdesenvolvimentors.com.br. “Já temos mais de 400 inscritos, o que traduz o sucesso antecipado do evento”, comentou o vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, que será o apresentador e mediador do fórum. “Quem estiver lá, vai concorrer a uma obra da maior artísta plástica do Rio Grande do Sul, Glória Corbetta”, adiantou.

Dentre os objetivos do fórum, está a discussão de temas caros ao desenvolvimento econômico gaúcho e nacional, com ênfase na eficácia dos programas de financiamento já existentes e futuros. A iniciativa visa também a ampliar os conhecimentos relacionados a investimentos no estado.

Além disso, as mudanças climáticas terão papel fundamental no debate, já que têm influência constante sobre a enconomia mundial. O momento servirá, também, para se pensar sobre o direcionamento da economia gaúcha, considerando-se as transformações nas esferas políticas e sócio-econômicas nacionais e internacionais.

Buscando fomentar estratégias para o crescimento econômico plural, o forúm discutirá, ainda, formas de aproveitamento das novas tecnologias, atentando às necessidades do mundo contemporâneo.

O conteúdo será abordado em dois painéis com autoridades e nomes relevantes do empreendedorismo gaúcho. A programação tem inicío às 14h30, com palestra de abertura do governador Eduardo Leite, e se estende até às 18h, com fechamento conduzido pelo vice-governador do estado, Gabriel Souza.

As atividades do fórum também serão transmitidas pelo canal da TV Pampa no YouTube e pela Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM). Dois programas sobre o encontro irão ao ar na TV Pampa nos dias 10, 14 e 15 de novembro, e um caderno especial será publicado na edição do Jornal O Sul do dia 20 de novembro.

