Acontece Rede Plaza de Hóteis, Resorts e SPAs comemora seus 65 anos com o lançamento de uma nova marca

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Nova identidade reúne tradição e inovação e foi apresentada em evento no Plaza São Rafael Hotel, em Porto Alegre. Foto: Marcelo Schmidt Foto: Marcelo Schmidt

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Rede Plaza de Hotéis, Resorts e SPAs celebra neste 2023 seus 65 anos com uma nova marca. O evento de lançamento da novidade ocorreu na manhã desta quarta-feira (8), no Plaza São Rafael Hotel, em Porto Alegre. O presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, esteve presente entre os convidados que prestigaram o momento.

Sempre alinhada à tradição e às inovações, a Rede Plaza lançou sua nova identidade, que corresponde à sua oitava atualização em seis décadas. O desafio foi inovar mantendo elementos icônicos que acompanham a Rede Plaza desde 1958. O resultado do redesign, segundo a rede, trata de rejuvenescer uma das marcas mais tradicionais da hotelaria do sul do Brasil.

A mudança foi pensada de forma a dar clareza e modernidade sem abandonar o residual de marca, que carrega uma cultura hoteleira e uma história que seguem firmes na memória das pessoas. Com esta atualização, o foco é o fortalecimento dos ativos, principalmente, em relação à tradição da rede, que acumula importantes premiações nacionais e internacionais ao longo de sua trajetória e perpetua o respeito aos seus hóspedes e clientes.

O momento, igualmente, é de expansão da administração e franquias da bandeira, sempre alinhadas às tradições e às novas oportunidades do mercado.

Símbolo ganha protagonismo

A coroa ganha protagonismo e a padronagem da paleta, com o uso do azul e do dourado, transmite elegância e segurança, valorizando conceitos percebidos por quem conhece a Rede Plaza. A estrutura de lettering reforça a lembrança de um caminho percorrido por valores que dão suporte a esta trajetória.

O projeto de revitalização nasceu, justamente, para fortalecer os valores da marca intimamente ligada à história e à tradição hoteleira do Rio Grande do Sul e do Brasil. A Rede construiu sua carreira sendo referência em hospedagem, eventos, gastronomia e bem-estar no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia e Rio de Janeiro, atraindo públicos do Brasil e do mundo.

Atualmente, um hub de negócios e eventos colaborativos e culturais está instalado no clássico Plaza São Rafael. A iniciativa oportuniza aos hubers a utilização de todos os serviços do Plaza, consistindo em uma estrutura que hospeda negócios.

Segundo o Diretor da Rede Plaza, Oscar Schmidt, a marca tem um histórico de inovação que sempre ressignificou épocas. “Buscamos a contemporaneidade sem nunca perder os ativos que trouxeram a rede até aqui: tradição, segurança, hospitalidade e capacidade de inovar. Mais madura, a marca reúne expertise, valorizando a história sempre com olhos no futuro”, compartilha.

Para o diretor do Boulevard Convention Vale dos Vinhedos, Leandro Carpes – o mais novo empreendimento que será inaugurado no mês de novembro deste ano no Vale dos Vinhedos, com o nome Plaza Hotel & Boulevard Convention -, esta parceria traz a certeza da entrega de um empreendimento altamente diferenciado, que chega para agregar na área da hotelaria, turismo e eventos da Serra Gaúcha. “A expansão da Rede Plaza é tão importante para a região Sul do país quanto é para o Boulevard Convention”, destaca.

O diretor do Five Senses Resort By Plaza, em Palmas/TO, – mais uma operação da bandeira, que será inaugurada em julho de 2024 – Jimmy Reile, conta: “Para nós do Five Senses Resorts, ter a Rede Plaza de Hotéis como parceira gestora do nosso resort significa contar com uma rede tradicional em excelência no atendimento aos hóspedes, consolidada por sua história, compromisso e zelo para com seus clientes”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/rede-plaza-de-hoteis-resorts-e-spas-comemora-seus-65-anos-com-o-lancamento-de-uma-nova-marca/

Rede Plaza de Hóteis, Resorts e SPAs comemora seus 65 anos com o lançamento de uma nova marca

2023-11-08