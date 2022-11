Brasil Ecoturismo cresce no Brasil e se destaca!

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2022

Foto: Stefany Vasconcelos para Unsplash

Quem gosta de estar em contato com a natureza e ama conhecer as belezas naturais brasileiras certamente já é adepto ao ecoturismo. No entanto, a modalidade vem se destacando cada vez mais e se tornando uma verdadeira atração para quem quer fugir da vida urbana.

De acordo com dados apresentados pelo Ministério do Turismo, o “turismo de natureza”, onde também está inserido o ecoturismo, foi responsável por 18,6% das viagens dos turistas internacionais ao Brasil em 2019. Além disso, cerca de 1,5 milhões de brasileiros viajaram pelo país em busca dessa modalidade de turismo no mesmo ano.

“Nós temos um país com belezas naturais ímpares e com locais para turismo nenhum botar defeito”, alegou o ministro do Turismo na época da divulgação dos dados, Gilson Machado Neto.

Capital do Ecoturismo no Brasil

O Brasil tem destinos de encher os olhos de qualquer um quando o assunto é natureza. No entanto, não há como falar de ecoturismo sem citar a cidade que é considerada a capital brasileira dessa modalidade: Bonito, no Mato Grosso do Sul.

O local é perfeito para quem quer ter experiências diferentes das que são vividas nos famosos centros urbanos. Todas as paisagens e belezas naturais formam um conjunto que faz jus ao nome do lugar.

Não à toa, o município já foi eleito como o melhor destino de ecoturismo 16 vezes pelo prêmio “O melhor de Viagem e Turismo”, da revista Viagem e Turismo, da Editora Abril. Além disso, segundo o Ministério do Turismo, em 2021 a cidade recebeu mais de 205 mil visitantes.

Thiago Araújo é proprietário da agência Roteiro Bonito MS, uma das mais famosas da região, e afirma que vê na prática a cidade sendo cada vez mais procurada.

“A cada ano que passa, o número de pessoas que buscam conhecer a nossa cidade cresce ainda mais. Muitas delas estão vindo pela primeira vez, mas outras revisitam o local, de tão incrível que ele é. Por isso, nós sempre pensamos em um roteiro personalizado e focamos muito para que eles tenham uma experiência inesquecível e queiram voltar”, disse Thiago.

Bonito é um destino realmente atrativo e palco de atrações incríveis, como é o caso da Flutuação Nascente Azul. O passeio é feito pela nascente do Rio Bonito e oferece uma experiência completa, passando por cachoeiras incríveis, tufas de calcário, águas cristalinas, flutuação, mergulho e muita diversão.

Melhores destinos de ecoturismo no Brasil

Mas, além de Bonito, há muitos outros destinos que podem ser visitados no Brasil. Na verdade, se a intenção do visitante é apreciar a natureza, o que não faltam são locais incríveis para conhecer.

Confira abaixo os 5 melhores destinos para fazer ecoturismo no Brasil!

1. Fernando de Noronha (PE)

Internacionalmente conhecido, Fernando de Noronha é um arquipélago que fica em Pernambuco e, certamente, é um excelente destino quando a intenção é se aproximar da natureza. Lá, é possível encontrar animais aquáticos, fazer trilhas, conhecer diferentes praias, mergulhar e apreciar os mais famosos pontos turísticos.

2. Chapada Diamantina (BA)

Quando o assunto é belezas naturais, não dá para deixar a Chapada Diamantina, que fica na Bahia, de fora. O local é palco de incríveis montanhas, grutas, cachoeiras, poços e trilhas. Há tantas atrações que não é difícil encontrar atrações para todos os gostos e idades.

3. Parque Estadual do Jalapão (TO)

O Parque Estadual do Jalapão, localizado no Tocantins, também é referência quando se fala em ecoturismo no Brasil. Há 34 mil km² de área de preservação ambiental, que resultam em um cenário incrível. No local, encontra-se piscinas naturais, cachoeiras, praia de água doce, trilhas, canoagem e alguns lugares para relaxar. Para visitar o local, você precisará da ajuda de uma agência especializada para aproveitar todos os roteiros disponíveis. Dentre as opções em destaque, temos a Diego Tour Jalapão, Jalapão 100 Limites e Korubo.

4. Foz do Iguaçu (PR)

Famosa pelas cataratas, Foz do Iguaçu, no Paraná, não decepciona quem está em busca de ecoturismo, pois é repleta de belezas naturais. Entre os principais passeios do local estão: trilhas, minas, macuco safari, cachoeirismo, o Parque das Aves e, claro, as Cataratas do Iguaçu.

5. Chapada dos Veadeiros (GO)

A região da Chapada dos Veadeiros, que fica em Goiás, também entra na lista de destinos de turismo de natureza. Suas belezas naturais são exuberantes e, por isso, chamam bastante atenção. Além das belas paisagens, os visitantes também podem aproveitar as cachoeiras, trilhas, poços e o famoso Vale da Lua.

