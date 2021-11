Inter Edenilson é convocado pela Seleção Brasileira para confronto contra Argentina

Por Andrei Severo * | 12 de novembro de 2021

O meia colorado defenderá as cores da Seleção Canarinho no confronto diante da Argentina, na próxima terça-feira Foto: Divulgação / CBF Foto: Divulgação / CBF

No finzinho da tarde desta sexta-feira (12), a Seleção Brasileira anunciou a convocação de Edenilson para o confronto contra a Argentina, na terça-feira. O jogador colorado foi a escolha de Tite para substituir Casemiro, que levou o terceiro cartão amarelo na última rodada diante da Colômbia.

O meia não desfalcará o Inter em nenhuma partida. Após o jogo do colorado diante do Athletico-PR, no sábado, o jogador se apresentará na CBF. Para a partida no meio da semana contra o Cuiabá, na quarta-feira, Edenilson estará novamente integrado à delegação colorada.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

