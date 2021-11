Inter Sem conseguir se recuperar, Daniel seguirá fora do time diante do Athletico-PR

Por Leonardo Moll * | 12 de novembro de 2021

Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Não será contra o Athletico-PR que o Inter terá o retorno de seu goleiro titular. Sem conseguir se recuperar da fissura que teve na costela, antes do confronto diante do Palmeias, Daniel seguirá sendo desfalque para o técnico Diego Aguirre no próximo compromisso colorado.

De acordo com reportagem da Rádio Grenal, a diretoria do clube considerada que, por conta da boa fase vivida por Marcelo Lomba, não há motivos para apressar o retorno do goleiro titular. Ele ainda depende de uma reavaliação do Departamento Médico para voltar ao time contra o Cuiabá, na próxima quarta-feira (17).

Desta forma, a partida contra os paranaenses será a sétima consecutiva sem a presença do camisa 42. E o retrospecto não é nem um pouco favorável. Sem Daniel, foram três derrotas, dois empates e apenas uma vitória nesses últimos sete jogos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

