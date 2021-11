Inter Inter x Athletico-PR: Escalações, momentos, arbitragem e transmissão

Por Andrei Severo * | 12 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Inter e Athletico-PR se enfrentam pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Andrei Severo * | 12 de novembro de 2021

Neste sábado (13), Inter e Athletico-PR se enfrentam no estádio Beira-Rio, às 19h, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida do primeiro turno, o colorado perdeu pelo placar de 2 a 1, em Curitiba.

INTER

O colorado vem de uma derrota diante do Juventude no meio da semana, em Caxias do Sul. Apesar da vitória no clássico Grenal que deu confiança para o time, o retrospecto nas últimas rodadas não vem sendo positivo. O técnico Diego Aguirre conquistou apenas cinco pontos em 18 possíveis.

Para a partida, o Inter terá de volta os retornos de Saravia e Patrick que cumpriram suspensão na última rodada. Porém, Taison e Daniel seguem fora, tratando suas lesões. Edenilson, que foi convocado nesta sexta-feira para a Seleção Brasileira, não preocupa, já que não será desfalque para o técnico uruguaio.

Ainda, Yuri Alberto, suspenso, também não estará presente na partida. Seu substituto natural será o jovem Matheus Cadorini, que até aqui recebeu 55 minutos no time profissional e já balançou as redes em duas oportunidades.

Provável escalação: Lomba; Saravia, Bruno Mendez, Cuesta e Moisés (PV); Dourado e Lindoso; Edenilson, Maurício e Patrick; Cadorini.

ATHLETICO-PR

A equipe do técnico Alberto Valentim chega com moral para o confronto no Beira-Rio. Nas últimas duas rodadas, os paranaenses somaram seis pontos diante do Bragantino e do Ceará. O Furacão está a seis pontos do G-6.

Apesar de ter certa preocupação com a situação no Campeonato Brasileiro, o time de Curitiba tem sua cabeça quase que totalmente voltada para a final da Copa Sul-Americana, no dia 20 de novembro, além da final da Copa do Brasil, em dezembro.

Para enfrentar o Inter, a novidade fica por conta de Léo Cittadini, tendo em vista que cumpriu suspensão na última partida e reforça os 11 iniciais de Valentim.

Provável escalação: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Christian, Léo Cittadini e Pedrinho; Nikão, Renato Kayzer e Terans.

ARBITRAGEM

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Árbitro Assistente 1: Kleber Lucio Gil (SC)

Árbitro Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro (SC)

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

TRANSMISSÃO

Você acompanha todos os detalhes desse jogo, a partir das 18h, ao vivo na Rádio Grenal, com narração de Haroldo de Souza, comentários de Kalwyn Corrêa, reportagem de Bruno Soares e plantão de Rogério Bohlke.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter