Por Redação O Sul | 6 de abril de 2022

Em homenagem ao Dia Mundial da Saúde, comemorado nesta quinta-feira (07), a SMS (Secretaria Municipal da Saúde) irá promover edição especial do Rolê da Vacina em escolas de samba de Porto Alegre.

No local, além da vacinação contra a Covid-19 para crianças e adultos, serão oferecidas práticas integrativas e complementares em saúde. O evento, que integra as ações dos 250 anos de Porto Alegre, acontece das 18h às 21h, na Estado Maior da Restinga, localizada no bairro de mesmo nome.

Na Estado Maior da Restinga haverá aplicação de primeira e segunda doses para crianças de 6 a 11 anos (exceto imunocomprometidas) com a vacina CoronaVac. Já para pessoas acima de 12 anos haverá aplicação de primeira, segunda, terceira e quarta doses. Não haverá segunda dose da Janssen.

De acordo com a diretora de Atenção Primária em Saúde, Caroline Schirmer, o objetivo é facilitar o acesso à vacinação. “Continuaremos a vacinação em outras escolas de samba, pois sabemos que, muitas vezes, o deslocamento até as unidades de saúde pode dificultar a imunização””, destaca Caroline.

Durante a programação noturna, também serão oferecidas práticas integrativas e complementares em saúde, como orientações sobre plantas medicinais, aplicação de auriculoterapia e reiki, feira da oficina Geração Pop Rua, verificação de pressão arterial, dicas para entender os rótulos dos alimentos, alongamento e orientações sobre atividades físicas.

Vacinação infantil

A primeira dose de CoronaVac estará disponível para todas as crianças a partir de 6 anos (exceto imunocomprometidas). Já a segunda dose de CoronaVac estará disponível para crianças vacinadas com a primeira dose do imunizante há pelo menos 28 dias.

Para receber a dose, é preciso apresentar documento de identidade do pai, mãe ou responsável legal e da criança. Os pais devem estar presentes no momento da vacinação ou enviar autorização assinada. No caso da segunda dose, é preciso apresentar carteirinha de vacinação.

Vacinação de adultos

A primeira dose será oferecida para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Para receber a vacina, basta apresentar documento de identidade com CPF. A segunda dose estará disponível para vacinados com AstraZeneca, Pfizer há oito semanas e CoronaVac há 28 dias. Além do documento de identidade, é necessário levar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

A terceira dose estará disponível para imunocomprometidos a partir de 18 anos vacinados com a segunda dose da Janssen há quatro meses. Com relação às demais vacinas, estão aptas todas as pessoas a partir de 18 anos vacinadas com a segunda dose há quatro meses, gestantes e puérperas de 12 a 17 anos com a segunda dose há 4 meses e imunocomprometidos a partir de 12 anos com a segunda dose há oito semanas.

Já a quarta dose estará disponível para idosos com 80 anos ou mais que receberam a terceira dose há 4 meses e todos os imunocomprometidos a partir de 12 anos vacinados com a terceira dose há quatro meses – exceto vacinados com Janssen.

ara receber a imunização idosos deverão apresentar documento que comprove a idade. No caso dos imunocomprometidos, para terceira ou quarta dose, é preciso apresentar, além de comprovante de identidade com CPF e carteira de vacinação, comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

