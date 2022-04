Porto Alegre Moradores do bairro Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre, terão ações pelo Dia Mundial da Saúde

6 de abril de 2022

A iniciativa também integra a programação oficial de comemoração pelo aniversário de 250 anos de Porto Alegre

O Dia Mundial da Saúde, lembrado nesta quinta-feira (07), terá uma série de ações promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde para moradores da Restinga, no Extremo-Sul de Porto Alegre. A iniciativa também integra a programação oficial de comemoração pelo aniversário de 250 anos de Porto Alegre.

Pela manhã, às 9h, terá início o atendimento especializado no Ambulatório Trans, direcionado a mulheres e homens trans, travestis e pessoas não binárias. O atendimento será oferecido todas as quintas-feiras, das 8h30 às 12h30, na Clínica da Família Álvaro Difini (rua Álvaro Difini, 520, Restinga). A equipe multidisciplinar vai oferecer atendimento integral à saúde, hormonização e orientações.

Já no final do dia, das 18h às 21h, será promovida edição especial do Rolê da Vacina na escola de samba Estado Maior da Restinga (av. João Antônio Silveira), com vacinação de crianças e adultos contra a Covid-19.

Também serão oferecidas práticas integrativas e complementares em saúde, como orientações sobre plantas medicinais, aplicação de auriculoterapia e reiki, feira da oficina Geração Pop Rua, verificação de pressão arterial, dicas para entender os rótulos dos alimentos, alongamento e orientações sobre atividades físicas.

O Dia Mundial da Saúde é celebrado desde 1950 com o objetivo de chamar a atenção para as prioridades específicas da saúde global. A data homenageia a criação da Organização Mundial da Saúde durante a primeira Assembleia Mundial da Saúde, em 1948.

Neste ano, o tema é “Nosso planeta, nossa saúde”, com a ideia de concentrar a atenção global em ações urgentes necessárias para manter os seres humanos e o planeta saudáveis e promover um movimento para criar sociedades focadas no bem-estar.

