Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia depósito de R$ 22,6 milhões para a área da saúde por meio de emendas parlamentares

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2022

Valor depositado é referente a 277 emendas parlamentares, o que é 71,5% do total destinado à saúde por meio desse instrumento Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governador gaúcho Ranolfo Vieira Júnior conduziu reunião nesta quarta-feira (06) para apresentar investimentos na área da saúde no Estado por meio de emendas parlamentares e também ampliar informações sobre o reajuste geral dos servidores.

“Temos dois temas importantes a apresentar, e aproveito a nossa primeira reunião oficial recebendo deputados e deputadas aqui no Palácio Piratini para dizer que espero que nossa relação com o parlamento continue sendo profícua e muito republicana. Esta relação com os parlamentares é muito importante para todas as agendas do Estado e seguiremos com muito diálogo até a conclusão deste mandato”, afirmou o governador.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, anunciou para esta quarta-feira o pagamento, oriundo de emendas parlamentares, de R$ 22,6 milhões para a área da saúde. “Fazemos esse anúncio graças a um governo que cumpre o que está no orçamento. Temos um orçamento real, exequível e aprovado pelos parlamentares. Estamos anunciando para a data de hoje o depósito destes valores aos municípios e hospitais”, afirmou Arita.

O valor é referente a 277 emendas parlamentares, o que representa 71,5% do total destinado à saúde por meio desse instrumento. Dos 55 deputados, 49 destinaram suas emendas para atender pleitos de municípios e hospitais em busca de fortalecer a atenção primária e área hospitalar atendendo diretamente a população nas principais portas de entrada dos serviços de saúde. As emendas permitem que o parlamento sugira alterações na proposta de orçamento encaminhada pelo Poder Executivo.

Na reunião, o secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, apresentou aos deputados mais informações sobre o projeto de lei que será enviado à Assembleia Legislativa para tratar do reajuste geral do funcionalismo. A proposta do Executivo prevê a correção de 6% do salário dos servidores estaduais.

