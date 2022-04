Mundo Os Estados Unidos anunciam novas sanções às filhas de Vladimir Putin e a bancos russos

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2022

Nelas, os principais alvos são duas filhas do presidente russo Vladimir Putin (foto) e bancos, além da esposa e da filha do ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov Foto: Reprodução Nelas, os principais alvos são duas filhas do presidente russo Vladimir Putin (foto) e bancos, além da esposa e da filha do ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov Foto: Reprodução

Um alto funcionário do governo de Joe Biden, dos Estados Unidos, anunciou nesta quarta-feira (06) novas sanções contra a Rússia, em decorrência da invasão da Ucrânia conduzida pelo país. Nelas, os principais alvos são duas filhas do presidente russo Vladimir Putin e bancos, além da esposa e da filha do ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov.

“Hoje estamos aumentando dramaticamente o choque financeiro impondo sanções de bloqueio total à maior instituição financeira da Rússia, o Sberbank, e seu maior banco privado, o Alfa Bank”, disse o representante norte-americano.

Os EUA têm como alvo as duas filhas adultas de Putin porque acreditam que o presidente russo pode estar escondendo alguns de seus bens em seus nomes, de acordo com o alto funcionário do governo.

Sem detalhar quais bens de Putin podem estar escondidos com Mariya Putina e Katerina Tikhonova, o funcionário disse que a prática é comum entre a elite russa. Além dos Estados Unidos, a União Europeia e o Reino Unido também anunciaram novas sanções e novas pretensões de bloqueios contra a Rússia nesta quarta-feira.

A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a União Europeia vai impor mais sanções contra a Rússia além do último pacote já anunciado nesta semana, provavelmente incluindo medidas contra as importações de petróleo russo.

“Essas sanções não serão nossas últimas sanções”, disse ela ao Parlamento Europeu em uma apresentação do mais recente pacote de sanções que inclui a proibição de compra de carvão russo. “Agora temos que analisar o petróleo e as receitas que a Rússia obtém dos combustíveis fósseis”, afirmou von der Leyen.

