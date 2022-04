Política Bolsonaro diz que não participará de campanha em “Estado nenhum”

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











O presidente discursava sobre campanhas eleitorais quando fez a declaração Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil O presidente discursava sobre campanhas eleitorais quando fez a declaração (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta quarta-feira (06), que não participará de campanha em nenhum Estado do País. “Eu fico maluco se eu começar a apoiar um aqui, outro lá”, disse Bolsonaro durante conversa com apoiadores no Palácio do Alvorada.

O presidente discursava sobre campanhas eleitorais quando fez a declaração. Na conversa, ele disse que o número de candidatos diminuiu neste ano, sem citar números ou fontes.

“A barra é pesada”, destacou. “Por que eu não entro em campanha? Porque senão eu não trabalho, senão não consigo produzir nada para o Brasil. Imagina eu negociando em cada estado, bancada. É difícil isso aí. É impossível fazer isso aí”, completou.

A declaração de Bolsonaro, que buscará a reeleição neste ano, ocorre em meio às negociações políticas de apoio em palanques estaduais. Recentemente, o presidente promoveu evento em Brasília com o objetivo de ampliar a quantidade de políticos filiados ao PL e aumentar a base de apoio.

A equipe de campanha de Bolsonaro havia divulgado o evento como lançamento da pré-candidatura. No entanto, a equipe jurídica acendeu o alerta ante as regras eleitorais e promoveu uma mudança. Agora, o ato é chamado de Movimento Filia Brasil, É com Ele que Eu Vou.

Diversos candidatos, inclusive ex-ministros, buscam ser o nome bolsonarista no pleito eleitoral, como o ex-ministro do Trabalho e Previdência Onyx Lorenzoni, que trava batalha com o senador Luis Heinze (PP-RS). Ambos disputarão o Governo do Rio Grande do Sul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política