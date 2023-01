Porto Alegre Edifício do antigo hotel Everest, no Centro de Porto Alegre, será transformado em complexo residencial e comercial

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2023

Prefeitura autorizou obras de revitalização do prédio, localizado nos altos do Viaduto da Borges . (Foto: Divulgação/PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre emitiu nesta quinta-feira (5) o alvará para início das obras de revitalização do edifício do antigo hotel Everest (1964-2020), no Centro Histórico. Com investimento de aproximadamente R$ 85 milhões, a empresa que adquiriu o imóvel da rua Duque de Caxias, nos altos do Viaduto da Borges de Medeiros, instalará no mesmo espaço um complexo residencial e comercial.

De acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), a arquitetura básica do prédio não será descaracterizada. Mas serão feitas uma série de readequações práticas e estéticas, inclusive na fachada, saguão e terraço – neste último funcionava o restaurante “Everest Rooftop”, aberto tanto a hóspedes quanto a visitantes e que proporcionava uma das mais deslumbrantes vistas da cidade.

A ala residencial terá mais de 200 moradias ao longo dos andares, ao passo que a comercial terá acesso principal pela escadaria do viaduto – atualmente sob obras de restauro que devem prosseguir até o ano que vem. Também está na prancheta uma área destinada a pequeno museu sobre a história do edifício e de seu entorno. Ambos as áreas serão abertas ao público.

Proprietária do imóvel desde 2020 e responsável pela iniciativa, a empresa Infinita Estrutura de Negócios avalia que o empreendimento tem potencial para gerar cerca de 400 empregos, além de contribuir para a revitalização e melhoria na segurança do próprio bairro. Embora as obras já estejam aptas a começar, não foi divulgada uma estimativa de duração dos trabalhos ou prazo para inauguração do complexo misto.

Distribuição atual

O prédio do antigo estabelecimento hoteleiro já apresenta em anexo, desde a sua origem, um condomínio residencial com acesso independente pela rua Duque de Caxias. Ali são 30 apartamentos. Conforme a proposta de reforma que acaba de receber o sinal-verde da administração municipal, entretanto, as obras não vão contemplar esta construção, exceto pela reconfiguração relativa à fachada, para fins de integração estética.

O local tem como “vizinhos” alguns endereços já consolidados no ramo da cultura e do entretenimento, tais como os bares Justo, Tutti Giorni e Armazém Porto Alegre (todos nas escadarias do viaduto), o Teatro de Arena e Museu Júlio Castilhos. Também funciona nas imediações o colégio Bom Jesus-Sevigné.

(Marcello Campos)

