Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2023

Atualmente, não há nenhuma taxa sobre as transações feitas pelo Pix por pessoas físicas. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Após o anúncio de diversas mudanças para o Pix na segunda-feira (2), o BC (Banco Central) desmentiu notícias falsas que citavam a criação de taxas sobre o Pix. Atualmente, não há nenhuma taxa sobre as transações feitas pelo Pix por pessoas físicas, e a maioria de pessoas jurídicas como MEIs (Microempreendedor Individual) ou EIs (Empreendedor Individual) estão isentos da cobrança.

Notícias falsas sobre a taxação do Pix estão sendo divulgadas desde agosto de 2022. Entretanto, o Banco Central negou que irá aplicar o valor para usuários este ano. “Não há qualquer estudo sobre taxação do Pix. Também não há qualquer intenção de se mudarem as regras de gratuidade vigentes, conforme previstas na resolução BCB nº 19, de 2020”, afirmou o BC em nota.

A aplicação da taxa só entra em vigor quando as operações possuem finalidade comercial, e quando atendem aos seguintes critérios:

– Mais de 30 transações por mês — cobrança feita a partir da 31ª;

– Quando recebem via QR Code dinâmico;

– Quando recebem via QR Code de pessoa jurídica;

– Quando recebem em conta bancária em que o contrato define uso exclusivo para fins comerciais.

A cobrança não é obrigatória, e os bancos podem decidir quando aplicar as taxas. O valor varia entre os bancos. Atualmente, a grande maioria dos bancos não realizam a cobrança entre as transações.

Confira as mudanças

– Fim do limite por transação: Desde segunda, o Pix deixou de ter um limite individual por transação, passando a valer apenas os limites diários por período (diurno ou noturno). Dessa forma, o cliente poderá transferir de uma vez todo o limite do período ou fazê-lo em diversas vezes. As regras para o cliente personalizar os limites do Pix não mudaram. As instituições financeiras terão de 24 a 48 horas para acatar a ampliação dos limites e deverão aceitar imediatamente os pedidos de redução.

– Flexibilização do limite noturno: Até agora, o período noturno, em que os limites de transferência são mais baixos, começavam às 20h e iam até as 6h do dia seguinte. Com a mudança, o correntista pode escolher se o período noturno começará às 22h, terminando às 6h.

– Pix Saque e Troco: Aumento dos valores disponíveis nas modalidades. Até agora, era possível sacar ou receber como troco R$ 500 via Pix durante o dia e R$ 100 à noite. As quantias passaram para R$ 3 mil no período diurno e R$ 1 mil no período noturno.

– Transferências a empresas: O BC retirou limite para transferências a contas de pessoas jurídicas pelo Pix. Caberá a cada instituição financeira determinar o valor máximo.

– Compras: Os limites das operações Pix com finalidade de compra passarão a ser iguais aos da Transferência Eletrônica Disponível (TED). Antes, eram atrelados aos limites dos cartões de débito.

– Aposentadorias e pensões: Tesouro Nacional poderá pagar aposentadorias, pensões e salários ao funcionalismo por meio de conta-salário associada ao Pix. Até agora, o PagTesouro, sistema da Secretaria do Tesouro Nacional que permite pagamentos pelo Pix, estava disponível apenas para receber taxas e multas, substituindo a Guia de Recolhimento à União (GRU).

– Correspondentes bancários: O BC facilitará o recebimento de recursos por correspondentes bancários por meio do Pix. Cada correspondente bancário poderá ter uma conta em seu nome para movimentação de valores relativos à prestação de serviços, desde que usada apenas para receber recursos.

Todas essas regras já estão valendo. Na instrução normativa editada em dezembro, o BC estabeleceu que, a partir de 3 de julho de 2023, as instituições financeiras estarão obrigadas a oferecer, no aplicativo associado ao Pix, uma funcionalidade para o cliente gerir os limites e personalizar o início do horário noturno. A maioria das instituições já oferece o recurso aos usuários, de forma facultativa. As informações são do site IG e da Agência Brasil.

