Harry, de 38 anos, escreveu que, durante um desentendimento na cozinha da sua casa em Londres, William chamou Meghan Markle de “difícil”, “grosseira” e “ríspida”, antes de derrubá-lo no chão enquanto a discussão continuava.

“Ele me agarrou pela gola da camisa, arrancou a gola e me jogou no chão. Caí na tigela do cachorro, que quebrou nas minhas costas, com pedaços me cortando”, relatou o The Guardian, citando uma passagem do livro. Depois, William pareceu “arrependido e se desculpou”, afirmou Harry, segundo o jornal.

O príncipe também admitiu que usou cocaína aos 17 anos. “Na casa de alguém, durante um fim de semana de caça, eles me ofereceram uma carreira e, desde então, usei mais algumas”, relatou, de acordo com o canal de televisão Sky News.

“Não era muito divertido, mas fazia eu me sentir diferente”, disse Harry, conforme a emissora, que também mencionou sobre como o príncipe perdeu a virgindade em “um episódio humilhante com uma mulher mais velha” que o tratou como um “jovem garanhão”.