Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2025

Podem participar as entidades que preencham as condições estabelecidas no edital publicado no Diário Oficial de Porto Alegre Foto: Alex Rocha/PMPA (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa lançou edital de chamamento público para seleção de propostas de Organização da Sociedade Civil interessadas em elaborar e executar o projeto dos Desfiles de Carnaval de Rua 2025 de Porto Alegre. As inscrições vão até o dia 19 de fevereiro.

Podem participar as entidades que preencham as condições estabelecidas no edital publicado no Diário Oficial de Porto Alegre.

Os projetos devem propor desfiles em quatro diferentes territórios (Restinga, Zona Norte, Zona Leste e Orla do Guaíba) com a participação de, no mínimo, cinco blocos de carnaval por cada desfile. O valor do edital é de R$ 500 mil.

O resultado será divulgado no dia 21 de fevereiro. A proposta e os documentos de comprovação das condições de participação deverão ser encaminhados ao e-mail fumproarte@gmail.com.

