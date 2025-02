Economia Dívida pública avança 12,2% e alcança R$ 7,31 trilhões em 2024

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2025

Crescimento foi impulsionado pela apropriação de juros Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Dívida Pública Federal do Brasil avançou 12,2% em 2024 e o estoque alcançou R$ 7.316,1 trilhões, ante R$ 6.520,3 trilhões em 2023, em valores nominais, segundo os dados da Secretaria do Tesouro Nacional, divulgados nesta terça-feira (04).

De acordo com a pasta, o crescimento foi, em grande parte, impulsionado pela apropriação de juros, que adicionou R$ 762,4 bilhões. A emissão líquida acrescentou R$ 33,3 bilhões, devido ao resgate líquido, no valor de R$ bilhões, e à apropriação positiva de juros, no valor de R$ bilhões no ano passado.

Em 2024, a DPMFi (dívida pública mobiliária federal interna) teve seu estoque aumentado, passando de R$ 6.268,9 trilhões em 2023 para R$ 6.966,9 trilhões em 2024.

Com relação ao estoque da DPFe (dívida pública federal externa), houve variação positiva sobre o estoque apurado, encerrando o ano de em R$ 349,2 bilhões.

Segundo os dados do Banco Central, divulgados no fim de janeiro, a dívida bruta fechou 2024 em 76,1% do PIB (Produto Interno Bruto), uma alta de 2,2 pontos percentuais no acumulado do ano.

Segundo a autoridade monetária, foi o segundo ano consecutivo de aumento na dívida pública brasileira. Desde o início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a dívida do país já avançou 4,4 pontos percentuais.

