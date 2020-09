Rio Grande do Sul Edital Techfuturo destinará R$ 5,6 milhões para financiamento de soluções inovadoras

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Anúncio do edital Techfuturo ocorreu em plataformas digitais. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Anúncio do edital Techfuturo ocorreu em plataformas digitais. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a finalidade de estimular a economia por meio da inovação, o governo do Estado lançou nesta segunda-feira (14), em formato virtual, o edital Techfuturo. A iniciativa destinará R$ 5,6 milhões ao desenvolvimento de soluções inovadoras para empresas gaúchas.

O financiamento é voltado tanto a novos produtos, processos ou serviços, desde que promovam o aumento de produtividade e competitividade e sejam desenvolvidos em parceria entre empresas e centros de tecnologia ou universidades – as chamadas ICTs (instituições científicas e tecnológicas).

O edital faz parte do programa Techfuturo, instituído no final de julho, e é coordenado pela Sict (Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia) com a parceria da Fapergs (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul) e do Sebrae/RS (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Rio Grande do Sul).

“A economia mundial está profundamente afetada pela pandemia, e as inovações estão sendo fundamentais para enfrentarmos esse momento. O Rio Grande do Sul, um Estado que sempre foi pioneiro, não pode ficar para trás. Por isso, já havíamos recriado a Sict, lançamos o Inova RS – que mapeou setores estratégicos e matrizes produtivas – e agora temos o Techfuturo, que visa apoiar o desenvolvimento de tecnologias portadoras de futuro para o nosso Rio Grande do Sul”, destacou o governador Eduardo Leite.

De acordo com o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Luís Lamb, a inovação como estratégia de desenvolvimento requer parcerias de diversos atores, como o Sebrae e a Fapergs, que se juntaram à Sict neste edital. Dos R$ 5,6 milhões previstos, R$ 2 milhões são de investimento do Sebrae e os outros R$ 3,6 milhões da Sict (sendo R$ 1,6 milhão do orçamento da pasta e R$ 2 milhões de suplementação pela Secretaria da Fazenda).

O prazo para submissão das propostas é até 29 de outubro, sendo a divulgação das aprovações até 16 de dezembro de 2020, para que a contratação seja feita ainda neste ano. O edital prevê participação desde microempresa e MEI (microempreendedor individual) até grandes empresas, desde que sempre estejam associadas a uma ou mais ICT.

“O edital TechFuturo é uma grande oportunidade que se apresenta para alavancar esta integração, razão pela qual o Sebrae não poderia ficar de fora de sua viabilização”, destaca o diretor-superintendente do Sebrae/RS, André Godoy.

A ideia do programa também é aproximar a pesquisa aplicada nas tecnologias portadoras de futuro com empresas que têm interesse econômico na sua aplicação comercial.

“O Techfuturo vai permitir o apoio financeiro tão necessário a projetos de inovação desenvolvidos em parceria entre empresas e universidades. Trata-se de um importante estímulo à aceleração da transformação de conhecimento em riqueza”, afirmou o diretor presidente da Fapergs, Odir Dellagostin.

Conforme Andréia Rosane de Moura Valim, representante do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia na transmissão de lançamento do edital, as universidades estão “engajadas em apoiar o desenvolvimento das diversas regiões”.

Edital Techfuturo

Os projetos devem abordar a aplicação de uma das Tecnologias Portadoras de Futuro, estabelecidas no documento “RS um Estado inovador: diretrizes estratégicas 2018/2028”, elaborado pelo Conselho de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul:

1. Manufatura avançada;

2. Computação em nuvem;

3. Software e hardware, incluindo blockchain;

4. Internet das coisas;

5. Materiais avançados;

6. Eletrônica e ótica avançada;

7. Biotecnologia;

8. Sistemas de energia;

9. Dispositivos web e comunicação;

10. Inteligência artificial;

11. Conectividade.

Estas tecnologias devem ser aplicadas a um ou mais dos seguintes setores estratégicos da matriz produtiva gaúcha:

1. Agroindústria;

2. Petroquímica, plástico e borracha;

3. Metalurgia;

4. Transportes (automotivo/implementos rodoviários e mobilidade urbana);

5. Eletroeletrônica e automação;

6. Saúde;

7. Madeira, celulose e móveis;

8. Couro e calçados;

9. Varejo;

10. Educação;

11. Segurança;

12. Games.

Os projetos terão que ser realizados pela iniciativa privada em parceria com centros de tecnologia e universidades. São três categorias de projetos, e em todas as companhias terão que dar contrapartidas financeiras de 30%, 10% e 5%, respectivamente.

1. Inovação tecnológica em grandes e médias empresas, em parceria com uma ou mais ICT gaúcha (que poderão buscar até R$ 300 mil);

2. Inovação tecnológica aberta entre grandes, médias, EPP (empresa de pequeno porte), ME (microempresa) e/ou microempreendedor individual, em parceria com uma ou mais ICT gaúcha (até R$ 200 mil);

3. Inovação tecnológica em EPP, ME ou MEI, em parceria com uma ou mais ICT gaúcha (até R$ 100 mil).

Podem participar empresas destes setores, de qualquer porte, com CNPJ ativo e registrado no Rio Grande do Sul, respeitando as regras específicas de cada categoria descritas no edital.

O prazo para submissão é 29 de outubro, sendo a divulgação das aprovações até 16 de dezembro de 2020 e a contratação posteriormente, ainda neste ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul