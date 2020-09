Rio Grande do Sul Sem previsão de reabertura, o INSS mantém fechadas todas as suas agências em Porto Alegre, Viamão e Alvorada

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

Médicos-peritos se negaram a retomar atividades, até que inspeções comprovem a adequação das unidades ao atendimento público. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A exemplo do que ocorreu em todo o País, nesta segunda-feira (14) o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) manteve fechadas as suas agências em Porto Alegre, Viamão e Alvorada (Região Metropolitana), sem previsão de reabertura. O motivo é a decisão dos médicos peritos em não retomar atividades presenciais, até que inspeções comprovem a adequação dessas unidades ao atendimento público.

Quem tinha agendamento para avaliação pericial deve solicitar a remarcação, por meio do serviços “Meu INSS” e do telefone 135.

Segundo a associação nacional da categoria, apenas 12 das mais de 800 agências com serviço de perícia foram aprovadas em vistorias realizadas pela entidade:

“Mesmo com todo o alarde da pandemia, ainda tínhamos agências sem EPIs [equipamentos de proteção individual] até o presente, dentre diversos outros problemas. Abrir apenas estas agências e manter fechadas as demais é inviável do ponto de vista gerencial e operacional e causaria potencial caos nas cidades devido a riscos de sobrecarga de demanda.

O INSS informou que, a partir desta segunda, as inspeções nas agências serão feitas em conjunto com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. “Comprovando-se a adequação dos consultórios, a perícia retomará o atendimento nessas unidades”, destacou.

Em entrevista, o presidente do INSS, Leonardo Rolim, informou que as novas inspeções serão realizadas até esta quarta-feira (16). Com isso, espera-se que seja liberado o atendimento da perícia nas agências.

“Nós avisamos as pessoas que as perícias agendadas para esta segunda-feira teriam que ser reagendadas. Nem todas, infelizmente, conseguiram a tempo a informação. Nós mandamos por SMS, pelo Meu INSS e por e-mail, mas peço desculpa às pessoas que foram às agências e não conseguiram receber a informação a tempo ou não temos algum acesso a algum meio de comunicação com essas pessoas”, disse.

Ele não soube detalhar quantas pessoas estavam agendadas para perícia: “Muito em breve nós informaremos quando estará disponível o agendamento da perícia. Ninguém vai ter nenhum prejuízo. Quando for feita a nova perícia e o benefício for concedido, ele será retroativo à data de requerimento original”.

Retomada

O INSS começou a retomar, nesta segunda, o atendimento presencial em parte de suas agências, depois de mais de cinco meses de portas fechadas por causa da pandemia de coronavírus. A retomada ocorre apenas para atendimentos agendados.

No entanto, em diversas cidades brasileiras, a reabertura das agências foi acompanhada de filas e reclamações. Em Porto Alegre, Alvorada e Viamão, todas as agências do instituto permanecem fechadas.

De acordo com a Gerência-Executiva do INSS na capital gaúcha, neste primeiro momento, de retorno gradual, uma única unidade reúne condições para a reabertura, conforme o protocolo de segurança adotado pelo instituto: a agência do bairro Partenon (Zona Leste).

O órgão esclarece que sua reabertura ainda não ocorreu pela necessidade de nova vistoria para confirmar a realização dos ajustes apontados em inspeção ocorrida na semana passada, sobretudo no que diz respeito à adequação dos consultórios de perícia médica. A nova vistoria deve realizada ainda nesta semana, impreterivelmente:

“Reabrir a unidade do bairro Partenon e as demais, no menor prazo possível, é um compromisso que o INSS assume perante os seus segurados. Tão logo seja definida, a data de reabertura será amplamente divulgada à população, assim como as orientações para agendamento dos serviços”.

(Marcello Campos)

