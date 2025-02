Brasil Editora alemã altera livro e se desculpa após ofender o Brasil

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2025

Os dizeres ofenderam a comunidade brasileira que mora na Alemanha e viralizaram no Brasil.(Foto: Reprodução: Editora Mildenberger)

A editora alemã Mildenberger publicou um pedido de desculpas à comunidade brasileira e prometeu retirar de circulação um livro que estava sendo acusado de reproduzir estereótipos preconceituosos sobre brasileiros.

“Prezada comunidade brasileira, ouvimos com clareza sua raiva e indignação. Cometemos um erro ao publicar um retrato estereotipado e inadequado de uma criança brasileira em um de nossos livros didáticos, ferindo os sentimentos e retratando uma imagem falsa do Brasil”, afirmou a nota, publicada no perfil do Instagram da editora.

Nas últimas semanas, uma imagem do livro ABC der Tiere (ABC dos Animais, em português) viralizou nas redes sociais. No trecho, divulgado por pais brasileiros que moram na Alemanha, a foto de um garoto ao lado do Rio de Janeiro é acompanhada de um texto em alemão.

“Olá, meu nome é Marco. Eu vivo no Rio de Janeiro. Eu não vou à escola. Pela manhã, procuro restos de comida nas latas de lixo. Eu gostaria de me tornar um jogador de futebol profissional”, afirma o conteúdo, que foi traduzido para português.

Os dizeres ofenderam a comunidade brasileira que mora na Alemanha e viralizaram no Brasil. A Embaixada do Brasil em Berlim chegou a se posicionar sobre o tema, criticando a editora pelo uso do texto preconceituoso.

“A Embaixada do Brasil em Berlim lamenta a abordagem insensível e pouco informada da editora Mildenberger no livro em questão. Para além da dificuldade em entender como texto dessa natureza possa ter a pretensão de ser didático, preocupa o impacto em crianças de sua exposição a estereótipos e preconceitos sobre outros países”, afirmou o órgão em nota.

O Instagram da editora Mildenberger foi invadido por brasileiros, que pediam algum tipo de retratação. “Pedimos sinceras desculpas. Nunca foi a nossa intenção agir com desrespeito”, afirmou o texto da companhia publicado nas redes sociais. Ainda na postagem, a editora explicou quais passos pretende tomar para remediar a situação.

“Paramos com as vendas do livro e destruiremos todos os exemplares restantes. Imprimiremos uma versão totalmente nova do livro e a entregaremos gratuitamente às escolas, para que o livro possa ser substituído. Discutiremos a nova versão do texto com representantes da comunidade brasileira antes de imprimi-la.” A postagem foi escrita em português. As informações são do portal Uol.

