Eduardo Bolsonaro chama Alexandre de Moraes de ditador após restrições ao ex-presidente

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2025

Inquérito investiga conduta de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. (Foto: Reprodução)

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) chamou o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de “ditador” em entrevista ao canal norte-americano Real America’s Voice, publicada no sábado (19). As declarações foram dadas depois que o magistrado determinou o confisco do passaporte, o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de uso de redes sociais pelo ex-presidente.

As medidas cautelares foram impostas na sexta-feira (18), depois de Bolsonaro divulgar um vídeo sobre uma carta recebida do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo Eduardo, o ex-presidente cumpriu todas as determinações judiciais anteriores, mesmo as considerando ilegais.

“O único aspecto positivo disso é que ele [Alexandre de Moraes] está mostrando que é um ditador”, declarou o deputado licenciado. E completou: “Lula é um problema, Lula é um criminoso, é um gangster, mas Alexandre está pulando na frente de todo mundo e chamando toda a atenção para si”.

“O Brasil está apenas estabelecendo um novo modelo de censura nas mídias sociais. Duas semanas atrás, nossa Suprema Corte decidiu uma nova maneira de fazer censura e vai exportar isso para o resto do mundo”, declarou Eduardo.

Eduardo tem dito que Moraes pretende condenar o ex-presidente a até 43 anos de prisão em 2025, antes das eleições. O deputado licenciado afirmou que seu pai tem potencial para vencer o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no 1º turno.

Bolsonaro é acusado de liderar uma trama golpista que culminou nos ataques às sedes dos Poderes em 8 de janeiro de 2023. Ele e vários de seus aliados podem ser condenados à prisão.

Sanções de Trump

Depois da operação contra Bolsonaro, ainda na sexta-feira, o governo dos Estados Unidos anunciou que Moraes e outros sete ministros do STF não poderão entrar no país. O presidente americano, Donald Trump, é o principal líder internacional do movimento de direita do qual o clã Bolsonaro faz parte.

Antes, Trump já havia dado declarações em apoio ao ex-presidente brasileiro. O movimento mais contundente foi até agora quando Trump anunciou tarifas de 50% a produtos brasileiros vendidos para o mercado americano. O presidente dos EUA ligou a medida ao julgamento de Bolsonaro, classificando o processo como uma caça às bruxas.

O movimento de Trump relacionado às tarifas fez o governo Lula adotar um tom de defesa da soberania nacional que deixou o bolsonarismo acuado nas últimas semanas. Com informações da Folha de S. Paulo e Poder 360

