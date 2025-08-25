Brasil Eduardo Bolsonaro diz que aliados querem “tomar o lugar” de seu pai e “entrar em campo dando ordens”

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

A declaração de Eduardo ocorreu após cotados da direita a disputar o Planalto intensificarem movimentos para a corrida eleitoral de 2026.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou a falta de apoio de políticos de direita ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Sem citar nomes, o parlamentar disse nesta segunda-feira, 25, X (antigo Twitter), que aliados querem “apenas tomar o lugar dele (Bolsonaro)” e que não estão no mesmo patamar do ex-chefe do Executivo.

A declaração de Eduardo ocorreu após cotados da direita a disputar o Planalto intensificarem movimentos para a corrida eleitoral de 2026.

“Se eu fosse virar piloto buscaria conselhos com (Nelson) Piquet, se fosse entrar no ramo do cinema desejaria dicas de Mel Gibson, para fabricar carros procuraria ouvir os engenheiros da Ferrari… Agora, na política brasileira, os ‘craques’ querem entrar em campo dando ordens em Bolsonaro”, escreveu o deputado. “Talvez seja porque não querem ouvir o que Bolsonaro tem a dizer, mas sim apenas tomar o lugar dele.”

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), pré-candidato ao Planalto, afirmou que Jair Bolsonaro disse aos governadores de centro-direita e direita que “cada um deve se lançar à Presidência e lá na frente a gente vê”. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também já oficializou sua pré-candidatura e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), já admite nos bastidores que pode concorrer ao Planalto.

Apesar de estar inelegível até 2030 por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, Bolsonaro sustenta que é candidato à Presidência nas eleições de 2026. Além de impedido de concorrer, Bolsonaro está em prisão domiciliar e será julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) pela trama golpista.

Eduardo Bolsonaro, dos Estados Unidos, articula sanções contra o País e contra autoridades brasileiras. O objetivo dele é de pressionar o Congresso Nacional por uma anistia para os condenados pela tentativa de golpe de Estado, incluindo seu pai. Em situações anteriores, o deputado já criticou movimentações para substituir Bolsonaro em 2026.

A direita e o Centrão têm pressionado Bolsonaro pela indicação de um candidato à Presidência. Agora, negociam, à revelia da família Bolsonaro, Tarcísio de Freitas para candidato ao Palácio do Planalto e o senador e presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), no cargo de vice. Com informações do portal Estadão.

2025-08-25