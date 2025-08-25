Sábado, 30 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Eduardo Bolsonaro diz que aliados querem “tomar o lugar” de seu pai e “entrar em campo dando ordens”

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

A declaração de Eduardo ocorreu após cotados da direita a disputar o Planalto intensificarem movimentos para a corrida eleitoral de 2026. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou a falta de apoio de políticos de direita ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Sem citar nomes, o parlamentar disse nesta segunda-feira, 25, X (antigo Twitter), que aliados querem “apenas tomar o lugar dele (Bolsonaro)” e que não estão no mesmo patamar do ex-chefe do Executivo.

A declaração de Eduardo ocorreu após cotados da direita a disputar o Planalto intensificarem movimentos para a corrida eleitoral de 2026.

“Se eu fosse virar piloto buscaria conselhos com (Nelson) Piquet, se fosse entrar no ramo do cinema desejaria dicas de Mel Gibson, para fabricar carros procuraria ouvir os engenheiros da Ferrari… Agora, na política brasileira, os ‘craques’ querem entrar em campo dando ordens em Bolsonaro”, escreveu o deputado. “Talvez seja porque não querem ouvir o que Bolsonaro tem a dizer, mas sim apenas tomar o lugar dele.”

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), pré-candidato ao Planalto, afirmou que Jair Bolsonaro disse aos governadores de centro-direita e direita que “cada um deve se lançar à Presidência e lá na frente a gente vê”. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também já oficializou sua pré-candidatura e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), já admite nos bastidores que pode concorrer ao Planalto.

Apesar de estar inelegível até 2030 por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, Bolsonaro sustenta que é candidato à Presidência nas eleições de 2026. Além de impedido de concorrer, Bolsonaro está em prisão domiciliar e será julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) pela trama golpista.

Eduardo Bolsonaro, dos Estados Unidos, articula sanções contra o País e contra autoridades brasileiras. O objetivo dele é de pressionar o Congresso Nacional por uma anistia para os condenados pela tentativa de golpe de Estado, incluindo seu pai. Em situações anteriores, o deputado já criticou movimentações para substituir Bolsonaro em 2026.

A direita e o Centrão têm pressionado Bolsonaro pela indicação de um candidato à Presidência. Agora, negociam, à revelia da família Bolsonaro, Tarcísio de Freitas para candidato ao Palácio do Planalto e o senador e presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), no cargo de vice. Com informações do portal Estadão.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Quem é Rogéria Bolsonaro, ex-mulher de Bolsonaro que foi feita de refém e assaltada no Rio de Janeiro
“Trump é a única saída”, diz presidente do partido de Bolsonaro sobre julgamento de ex-presidente
https://www.osul.com.br/eduardo-bolsonaro-diz-que-aliados-querem-tomar-o-lugar-de-seu-pai-e-entrar-em-campo-dando-ordens/ Eduardo Bolsonaro diz que aliados querem “tomar o lugar” de seu pai e “entrar em campo dando ordens” 2025-08-25
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Acampamento Farroupilha de Porto Alegre terá mais de 120 atrações culturais gratuitas a partir desta segunda
Rio Grande do Sul Para minimizar os efeitos da estiagem, Defesa Civil gaúcha realiza a instalação de 77 cisternas no Estado
Política Supremo determina retirada da tornozeleira eletrônica do senador Marcos do Val
Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre promove neste sábado mais uma feira para adoção de cães e gatos
Política Lula afirma que não assistirá a julgamento de Bolsonaro: “Tenho coisa melhor para fazer”
Economia Bolsa brasileira fecha em patamar recorde; dólar sobe a R$ 5,42
Política Tarcísio minimiza crítica de Lula sobre vínculo com Bolsonaro e defende ex-presidente
Rio Grande do Sul Programa do governo Lula planeja levar internet a mais de mil instituições de ensino do Rio Grande do Sul
Brasil Orçamento 2026: salário mínimo deve subir para R$ 1.631 no próximo ano
Política Lula diz que Eduardo Bolsonaro “não pode exercer” mandato dos Estados Unidos e revela conversa com o presidente da Câmara
Pode te interessar

Política A rede social X, de Elon Musk, está cobrando cerca de R$ 10 mil de Carla Zambelli

Política Escritório da filha de ministro do Superior Tribunal de Justiça recebeu R$ 300 mil de empresa investigada pela Polícia Federal

Política Alexandre de Moraes absolve réu do 8 de Janeiro considerado “incapaz”

Política Sem citar Nikolas Ferreira, Lula diz que um “deputado” fez campanha de mentiras para defender o crime organizado