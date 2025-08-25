Brasil “Trump é a única saída”, diz presidente do partido de Bolsonaro sobre julgamento de ex-presidente

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











O presidente do PL evitou se comprometer com uma aliança eleitoral em 2026 com os demais partidos representados no painel por seus líderes. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, declarou nesta segunda-feira, 25, que a “única saída” que enxerga para evitar a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF) passa pelo presidente americano, Donald Trump. Ele, contudo, não detalhou exatamente a que tipo de ação se refere, depois do “tarifaço” contra e economia brasileira e a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes.

— O Trump é a única saída que nós temos. Não temos outra. Quando o poder judicial se comporta dessa maneira, é a pior coisa que existe para todo o país, porque você não tem para quem recorrer. Esse é o nosso problema, todos estão apoiando o Alexandre de Moraes, a maioria. Então, nós só temos uma chance: o Trump — afirmou o dirigente partidário em evento com empresários organizado pelo grupo Esfera Brasil, em São Paulo.

Valdemar afirmou ainda que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que articulou as sanções com as autoridades americanas, está “fazendo a parte dele em defender o pai” e que a sua conduta ocorre independentemente do PL. Segundo ele, o filho 03 do ex-presidente “faz todas as coisas por conta própria”, sem consultar o partido, mas que não se lamenta por isso e nem existe problema, porque “está ajudando”.

O presidente do PL evitou se comprometer com uma aliança eleitoral em 2026 com os demais partidos representados no painel por seus líderes — Antônio Rueda (União Brasil), Baleia Rossi (MDB), Gilberto Kassab (PSD) e Renata Abreu (Podemos) — e disse que ainda acredita numa candidatura de Jair Bolsonaro, mesmo inelegível até 2030 e prestes a ser julgado pelo Supremo.

— Não podemos perder essa esperança. Temos ministros (do STF) que podem pedir vista, o que seriam mais 90 dias de julgamento. Temos oportunidade para que isso mude — disse Valdemar. E quem comanda esse processo é o presidente Jair Bolsonaro, porque foi ele quem construiu essa base da direita e agora do centro.

MDB, PSD e União Brasil comandam ministérios no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, entre os petistas, ainda há negociações em andamento para contar com essas siglas no pleito do ano que vem. Kassab e Rueda, contudo, têm feito críticas frequentes ao governo federal e demonstram proximidade com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), assim como Baleia, do MDB, de modo mais discreto.

Kassab disse que a intenção é lançar uma candidatura própria com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, ou do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, mas que uma candidatura de Tarcísio causaria “uma reflexão no PSD” para compor com o Republicanos. Rueda, por sua vez, defendeu o nome do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Baleia evitou responder a pergunta e afirmou que essa decisão será tomada pelo partido no início de 2026.

Em conversa com jornalistas ao final do evento, Valdemar mudou de versão e disse que não fez uma relação entre Trump e o julgamento de Bolsonaro no STF, e sim com a possibilidade de ele ser candidato a presidente em 2026. Ainda assim, alegou que o presidente americano “não vai parar” e que a solução viria ou pelas negociações do “tarifaço” ou por novas medidas contra o Brasil, mais uma vez sem esclarecer quais seriam elas. Com informações do portal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/trump-e-a-unica-saida-diz-presidente-do-partido-de-bolsonaro-sobre-julgamento-de-ex-presidente/

“Trump é a única saída”, diz presidente do partido de Bolsonaro sobre julgamento de ex-presidente

2025-08-25