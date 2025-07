Política Eduardo Bolsonaro diz que governo Trump mostrou a ele sanções antes de anúncio e apoia tarifaço

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo em entrevista ao podcast Inteligência Ltda. Foto: Reprodução Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo em entrevista ao podcast Inteligência Ltda. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o influenciador Paulo Figueiredo reconheceram, nesta segunda-feira (21), que a possibilidade dos Estados Unidos impor tarifas comerciais ao Brasil foi discutida em reuniões que eles tiveram com autoridades do governo americano antes do presidente Donald Trump anunciar a medida. O reconhecimento vai na contramão da fala do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que afirmou mais cedo nesta segunda-feira que não tem qualquer relação com a tarifa.

Eduardo e Figueiredo disseram que a possibilidade foi trazida à mesa pelo governo americano e que, inicialmente, defenderam que apenas o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades brasileiras fossem sancionadas. Agora, no entanto, eles consideram que a opção de Trump pela tarifa de 50% contra o Brasil foi acertada.

“Quando essa opção foi discutida com o deputado Eduardo Bolsonaro e nós, nós demos a nossa opinião. Na nossa opinião, esta medida não era a melhor a ser aplicada naquele momento. Nós advogamos na direção de sanções direcionadas aos agentes principais da ditadura”, disse Paulo Figueiredo no podcast Inteligência Ltda.

Eduardo Bolsonaro completou. “A gente não imaginou que no início fosse decretada a tarifa. Mas como o Paulo bem falou, nós não somos o presidente dos Estados Unidos. Não temos o poder da caneta”, respondeu o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em seguida, Figueiredo disse que, embora tenha advogado contra as tarifas no primeiro momento, atualmente ele considera que Trump acertou na medida e que está “100% convencido” que as tarifas foram o movimento correto pro Brasil.

“Eu concordo”, disse Eduardo ao ser questionado sobre a resposta do influenciador. “Tanto que chamo de Tarifa-Moraes. Foram tarifas de 50%, a maior dessa última leva, devido a crise institucional que o Moraes está fazendo”, continuou.

Ele exemplificou sua posição ao citar o caso hipotético de quem faz entregas por aplicativo e é taxado em 50%. “Quando ele quiser reclamar, talvez ele vai ser calado. Antes de qualquer tipo de questão comercial, vem a liberdade. Se não puder falar, dar a sua opinião, você vai ser um escravo, um cubano. Queremos preservar as liberdades da nossa democracia”, declarou.

Em entrevista à jornalista Andréia Sadi, do G1, nesta segunda-feira, o ex-presidente negou que seu grupo político tenha tido qualquer relação com a decisão de Trump. “Isso é lá do governo Trump. Não tem nada a ver com a gente. Querem colar na gente os 50%. Mentira”, disse. “Eu não tenho contato com autoridades americanas.”

Ele rechaçou ainda que Eduardo possa negociar com autoridades americanas sobre a taxação. ““Ele não pode falar em nome do governo do Brasil. O Eduardo não pode falar em nome do governo brasileiro”, disse o ex-presidente.

(Com informações do O Estado de S.Paulo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/eduardo-bolsonaro-diz-que-governo-trump-mostrou-a-ele-sancoes-antes-de-anuncio-e-apoia-tarifaco/

Eduardo Bolsonaro diz que governo Trump mostrou a ele sanções antes de anúncio e apoia tarifaço

2025-07-21