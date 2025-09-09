Política Eduardo Bolsonaro rebate críticas por causa da bandeira dos Estados Unidos em ato no Dia da Independência: “Só os tolos dão relevância”

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Símbolo americano foi estendido durante manifestação bolsonarista na Avenida Paulista no último domingo (7).(Foto: Reprodução)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) rebateu as críticas feitas pela esquerda pela aparição de uma bandeira dos Estados Unidos na manifestação bolsonarista na Avenida Paulista no último domingo (7), data em que se comemorou a Independência do Brasil. Em um post no X (antigo Twitter), ele escreveu que o símbolo foi usado para indicar “gratidão e reconhecimento pela imensa ajuda diplomática do governo americano”.

“A falsa polêmica sobre a bandeira americana, por parte de quem acha normal usar bandeira de grupo terrorista, é uma daquelas hipocrisias da extrema-esquerda”, escreveu no post, acrescentando que “só os tolos dão relevância ou importância”.

O parlamentar, que atua nos EUA por sanções contra autoridades brasileiras, disse que a bandeira “não representa a submissão a uma nação estrangeira”, mas sim “o reconhecimento de gratidão dos nossos patriotas brasileiros aos patriotas americanos”. “Os tolos que gritam contra ou não conhecem o significado cristão da gratidão, ou almejam a nossa divisão”, completou.

Após a manifestação, o tema virou alvo de críticas de representantes da esquerda. Em um post no X, a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria das Relações Institucionais, comparou o uso do símbolo americano na manifestação bolsonarista ao ato solene organizado pelo governo em Brasília, que teve uma bandeira brasileira estendida.

“Em pleno 7 de setembro, os partidários de Jair Bolsonaro carregam, em manifestação por anistia, a bandeira dos EUA, que está impondo um tarifaço e sanções ao Brasil”, escreveu.

Já os deputados federais Lindbergh Farias (PT-RJ) e Pedro Campos (PSB-PE) pediram que a Polícia Federal investigue se a bandeira era a mesma do jogo da NFL, que ocorreu na Neoquímica Arena dois dias antes da manifestação.

Em resposta, Gustavo Pires, presidente da SPTuris, empresa da prefeitura de São Paulo responsável pelo evento, divulgou uma nota rebatendo as acusações de qualquer relação entre a manifestação bolsonarista e o evento esportivo.

“Esse tipo de fake news entristece, pois nosso trabalho é sério e sempre visa o melhor para a cidade e para o cidadão, sem qualquer preconceito” escreveu no comunicado.

Em declaração ao jornal americano The New York Times, o porta-voz da NFL, Brian McCarthy, também negou a suspeita levantada pelos parlamentares brasileiros.

“A bandeira americana da NFL foi exibida apenas durante as festividades pré-jogo na sexta-feira e não neste evento, e permanece no depósito do fornecedor da liga”, disse, pondo fim à controvérsia. (Com informações do jornal O Globo)

