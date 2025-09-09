Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Eduardo Bolsonaro rebate críticas por causa da bandeira dos Estados Unidos em ato no Dia da Independência: “Só os tolos dão relevância”

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Símbolo americano foi estendido durante manifestação bolsonarista na Avenida Paulista no último domingo (7).(Foto: Reprodução)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) rebateu as críticas feitas pela esquerda pela aparição de uma bandeira dos Estados Unidos na manifestação bolsonarista na Avenida Paulista no último domingo (7), data em que se comemorou a Independência do Brasil. Em um post no X (antigo Twitter), ele escreveu que o símbolo foi usado para indicar “gratidão e reconhecimento pela imensa ajuda diplomática do governo americano”.

“A falsa polêmica sobre a bandeira americana, por parte de quem acha normal usar bandeira de grupo terrorista, é uma daquelas hipocrisias da extrema-esquerda”, escreveu no post, acrescentando que “só os tolos dão relevância ou importância”.

O parlamentar, que atua nos EUA por sanções contra autoridades brasileiras, disse que a bandeira “não representa a submissão a uma nação estrangeira”, mas sim “o reconhecimento de gratidão dos nossos patriotas brasileiros aos patriotas americanos”. “Os tolos que gritam contra ou não conhecem o significado cristão da gratidão, ou almejam a nossa divisão”, completou.

Após a manifestação, o tema virou alvo de críticas de representantes da esquerda. Em um post no X, a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria das Relações Institucionais, comparou o uso do símbolo americano na manifestação bolsonarista ao ato solene organizado pelo governo em Brasília, que teve uma bandeira brasileira estendida.

“Em pleno 7 de setembro, os partidários de Jair Bolsonaro carregam, em manifestação por anistia, a bandeira dos EUA, que está impondo um tarifaço e sanções ao Brasil”, escreveu.

Já os deputados federais Lindbergh Farias (PT-RJ) e Pedro Campos (PSB-PE) pediram que a Polícia Federal investigue se a bandeira era a mesma do jogo da NFL, que ocorreu na Neoquímica Arena dois dias antes da manifestação.

Em resposta, Gustavo Pires, presidente da SPTuris, empresa da prefeitura de São Paulo responsável pelo evento, divulgou uma nota rebatendo as acusações de qualquer relação entre a manifestação bolsonarista e o evento esportivo.

“Esse tipo de fake news entristece, pois nosso trabalho é sério e sempre visa o melhor para a cidade e para o cidadão, sem qualquer preconceito” escreveu no comunicado.

Em declaração ao jornal americano The New York Times, o porta-voz da NFL, Brian McCarthy, também negou a suspeita levantada pelos parlamentares brasileiros.

“A bandeira americana da NFL foi exibida apenas durante as festividades pré-jogo na sexta-feira e não neste evento, e permanece no depósito do fornecedor da liga”, disse, pondo fim à controvérsia. (Com informações do jornal O Globo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Congresso promulga projeto de emenda constitucional que libera R$ 12 bilhões para o governo Lula em ano eleitoral
Bandeira dos Estados Unidos vira símbolo da direita brasileira, diz o jornal New York Times
https://www.osul.com.br/eduardo-bolsonaro-rebate-criticas-por-causa-da-bandeira-dos-estados-unidos-em-ato-no-dia-da-independencia-so-os-tolos-dao-relevancia/ Eduardo Bolsonaro rebate críticas por causa da bandeira dos Estados Unidos em ato no Dia da Independência: “Só os tolos dão relevância” 2025-09-09
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Trump sofre revés na Justiça ao tentar afastar integrante do Banco Central norte-americano
Mundo Polônia e Otan acionam caças após drones russos invadirem o espaço aéreo do país
Futebol Seleção Brasileira perde por 1 a 0 para a Bolívia e encerra Eliminatórias em quinto lugar
Brasil Mega-Sena: prêmio acumula e vai a R$ 55 milhões
Porto Alegre Unidade Móvel de Saúde Animal de Porto Alegre atende duas regiões nesta semana
Rio Grande do Sul Indústria gaúcha registra em julho o melhor mês do ano em vendas
Rio Grande do Sul Quase 800 mil passageiros utilizaram os trens durante a Expointer, informa a Trensurb
Economia Tarifaço: exportação brasileira de café cai e a Alemanha se torna maior compradora
Mundo Peso argentino registra o pior desempenho frente ao dólar em 2025
Política Na visão de expoentes do Centrão, Tarcísio está exagerando na busca pela bênção de Bolsonaro para disputar as eleições em 2026
Pode te interessar

Política Supremo fica a um voto de condenar Bolsonaro por liderar trama golpista e ensaia frente contra anistia

Política Ministro Flávio Dino acompanha Alexandre de Moraes pela condenação de Bolsonaro e mais 7 réus pela trama golpista; placar está em 2 a 0

Política Oposição pede anulação de julgamento de Bolsonaro, com base no desfecho do caso de Lula na Lava-Jato

Política Cúpula militar faz chegar ao Supremo pedido para que Bolsonaro não seja preso em quartel