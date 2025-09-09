Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Congresso promulga projeto de emenda constitucional que libera R$ 12 bilhões para o governo Lula em ano eleitoral

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Segundo a proposta, os precatórios federais serão retirados do limite de despesas primárias do governo a partir de 2026. (Foto: Reprodução)

O Congresso Nacional promulgou nesta terça-feira o projeto de emenda constitucional (PEC) que libera R$ 12 bilhões em gastos extras para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2026, ano das eleições.

A chamada PEC dos Precatórios foi aprovada no Senado na última terça. Na ocasião, a oposição do governo tentou derrubar o trecho que libera verba para o Executivo em ano eleitoral.

Originalmente, o texto dispõe sobre regras para o pagamento de precatórios, dívidas da União, estados e Distrito Federal decorrentes de ações judiciais.

Segundo a proposta, os precatórios federais serão retirados do limite de despesas primárias do governo a partir de 2026.

Além disso, o texto também limita o pagamento dessas dívidas pelos estados e municípios e garante novas condições para o financiamento de dívidas previdenciárias com a União, com parcelas menores e um prazo mais longo.

A PEC foi promulgada em sessão conjunta do Congresso nesta terça. Com a promulgação a proposta foi incorporada à Constituição.

Na sessão, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que a medida dá um alívio financeiro para os estados e municípios em dificuldade para fechar as contas.

— Temos a clareza de que esses novos dispositivos constitucionais não resolverão, como num passe de mágica, os graves e recorrentes problemas financeiros dos municípios, mas eles oferecem uma porta de saída, uma salvação para aqueles que souberem se reorganizar financeiramente e aproveitar esta oportunidade para equacionar as suas contas — acrescentou Davi.

O presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que a PEC é um avanço em direção à responsabilidade fiscal dos entes federativos.

— Ao estabelecer limites para o pagamento de precatórios pelos municípios a nova emenda constitucional confere maior previsibilidade às administrações locais e assegura que as obrigações determinadas pela Justiça não resultem no colapso financeiro desses entes federados — disse Motta.

‘Calote’

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ajuizou, nesta terça-feira, uma ação com pedido de medida cautelar no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Emenda, chamada pela entidade de “PEC do Calote nos Precatórios”. Segundo a OAB, a medida “viola a coisa julgada, o direito de propriedade e compromete a autoridade do Poder Judiciário.” O foco da OAB é nos precatórios estaduais e municipais, já que os federais continuarão sendo pagos normalmente.

A OAB requer a suspensão imediata dos efeitos da medida até o julgamento definitivo da ação. Na petição, a entidade afirma que a emenda “institucionaliza o descumprimento de obrigações reconhecidas judicialmente” e “incentiva o calote público continuado”, ao permitir o adiamento indefinido de dívidas determinadas por sentença judicial transitada em julgado.

“Ao instituir um teto anual diminuto e insuficiente para a quitação de débitos judiciais, sem horizonte de liquidação, a nova Emenda perpetua um estado de inadimplemento crônico que fere de morte a garantia da coisa julgada e o direito de propriedade dos credores”, diz o documento. Com informações do portal O Globo.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Esplanada dos Ministérios: suspeito é detido por incendiar banheiros químicos perto do Supremo
Eduardo Bolsonaro rebate críticas por causa da bandeira dos Estados Unidos em ato no Dia da Independência: “Só os tolos dão relevância”
https://www.osul.com.br/congresso-promulga-projeto-de-emenda-constitucional-que-libera-r-12-bilhoes-para-o-governo-lula-em-ano-eleitoral/ Congresso promulga projeto de emenda constitucional que libera R$ 12 bilhões para o governo Lula em ano eleitoral 2025-09-09
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Trump sofre revés na Justiça ao tentar afastar integrante do Banco Central norte-americano
Mundo Polônia e Otan acionam caças após drones russos invadirem o espaço aéreo do país
Futebol Seleção Brasileira perde por 1 a 0 para a Bolívia e encerra Eliminatórias em quinto lugar
Brasil Mega-Sena: prêmio acumula e vai a R$ 55 milhões
Porto Alegre Unidade Móvel de Saúde Animal de Porto Alegre atende duas regiões nesta semana
Rio Grande do Sul Indústria gaúcha registra em julho o melhor mês do ano em vendas
Rio Grande do Sul Quase 800 mil passageiros utilizaram os trens durante a Expointer, informa a Trensurb
Economia Tarifaço: exportação brasileira de café cai e a Alemanha se torna maior compradora
Mundo Peso argentino registra o pior desempenho frente ao dólar em 2025
Política Na visão de expoentes do Centrão, Tarcísio está exagerando na busca pela bênção de Bolsonaro para disputar as eleições em 2026
Pode te interessar

Política Supremo fica a um voto de condenar Bolsonaro por liderar trama golpista e ensaia frente contra anistia

Política Ministro Flávio Dino acompanha Alexandre de Moraes pela condenação de Bolsonaro e mais 7 réus pela trama golpista; placar está em 2 a 0

Política Oposição pede anulação de julgamento de Bolsonaro, com base no desfecho do caso de Lula na Lava-Jato

Política Cúpula militar faz chegar ao Supremo pedido para que Bolsonaro não seja preso em quartel