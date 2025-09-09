Política Esplanada dos Ministérios: suspeito é detido por incendiar banheiros químicos perto do Supremo

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











As chamas atingiram cerca de 26 banheiros no gramado em frente ao Museu Nacional. (Foto: Reprodução de vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) deteve o suspeito de incendiar banheiros químicos na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, na manhã dessa terça-feira (9).

O homem de 22 anos foi levado para a 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte. Segundo a major Talita Oliveira Soares, da Polícia Militar, o suspeito foi preso próximo ao local das chamas.

O fogo foi numa área de gramado no centro da Esplanada dos Ministérios, a menos de 2 km do Supremo Tribunal Federal (STF), onde o julgamento de Bolsonaro acontecia.

As chamas formaram uma coluna de fumaça preta e atingiram cerca de 10 banheiros no gramado em frente ao Museu Nacional.

O suspeito foi visto pelas câmeras de segurança do Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) e, ao ser abordado, não reagiu e permaneceu em silêncio.

Ainda de acordo a PM, após colocar fogo nos banheiros, ele foi para a rodoviária do Plano Piloto, mas logo voltou para perto do local do crime.

“Ficou bem caracterizado pela dinâmica que era apenas esse homem, uma pessoa em situação de rua, que estava nas imediações onde estavam esses banheiros”, afirmou a major.

O delegado de plantão da 5ª DP, Sérgio Bautzer explicou que não há relação do caso com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus que acontecia no STF nessa terça (9).

Segundo Bautzer, inicialmente, a informação era de cinco banheiros atingidos pelo fogo, mas a investigação apontou que foram 26.

O suspeito de incendiar os banheiros é um jovem de 22 anos, natural de Cabo Frio, em situação de vulnerabilidade social, residente no Centro Pop, na 903 Sul.

Ele tem passagens por porte de arma branca, furtos diversos e violência doméstica.

Apesar de negar o crime durante o interrogatório, o homem foi autuado por incêndio, com pena prevista de 3 a 6 anos.

De acordo com o delegado, o incêndio teria sido motivado pela intenção de recolher metal dos banheiros químicos para troca por drogas.

O suspeito permanecerá detido até audiência de custódia.

Na segunda-feira (8), fora do país, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, disse que DF está “bastante preparado” e que não há riscos à segurança durante o julgamento do ex-presidente.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e informou que ninguém se feriu. Segundo a Polícia Militar, o fogo foi controlado.

O incêndio foi registrado pelas 11h30. Às 12h, a PM informou que as chamas foram apagadas e que haverá perícia no local para identificar a causa do fogo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/esplanada-dos-ministerios-suspeito-e-detido-por-incendiar-banheiros-quimicos-perto-do-supremo/

Esplanada dos Ministérios: suspeito é detido por incendiar banheiros químicos perto do Supremo

2025-09-09