Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

Cantor exibiu a boa forma na imagem Foto: Reprodução/Instagram Cantor exibiu a boa forma na imagem. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Eduardo Costa usou as redes sociais na quinta-feira (27) para compartilhar um clique em que exibe seu tanquinho sarado. O post deu o que falar, principalmente porque seus seguidores afirmaram que a imagem não é real, dizendo que ele teria abusado do Photoshop.

Nos comentários, fãs deixaram mensagens como “Que coisa mais bizarra”, “Parece que a barriga tá derretendo”, “Maneira aí no Photoshop… Nos ajude a te ajudar”, “Parabéns pela coragem, porque noção não tem”, entre outros.

Na legenda da foto, o cantor sertanejo escreveu: “Meu maior medo é ficar velho de repente e não ter tempo para curtir a velhice que nunca deixei se aproximar. Ahhhh, e daí kkk, eu não vou ser velho vou virar um clássico. E aí como cê tá?”. Horas depois, a publicação já não estava mais disponível no feed do Instagram do cantor.

