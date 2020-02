Celebridades “Volume” de Caio Blat volta a ser assunto na internet: “Nem precisa dar zoom”

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

Ator apareceu só de sunga com a namorada, Luisa Arraes Foto: Instagram/LuisaArraes Ator apareceu só de sunga com a namorada, Luisa Arraes. (Foto: Instagram/LuisaArraes) Foto: Instagram/LuisaArraes

Luisa Arraes, 26, namorada de Caio Blat, 39, publicou na quinta-feira (27) uma foto do casal curtindo o carnaval. Apesar do clima de romance, o que chamou a atenção no registro foi o volume na sunga usada pelo ator – e, por conta disso, a imagem logo virou assunto nas redes sociais.

“Como eu tava com a pessoa que eu gosto”, diz Arraes na legenda da publicação. Em resposta, fãs comentaram sobre o ator. “Caio Blat impressiona mais uma vez com sua mala gigantesca”, escreveu uma internauta.

“Nem precisa dar zoom”, disse outra. “Gente, aquilo ali é um celular, né? Jesus, parece um tablet”, diz uma seguidora. “Ele estava com a pochete do lado se dentro?”.

Na última terça-feira (25), Blat resolveu se soltar na folia de carnaval e abaixou a cueca para mostrar o bumbum para centenas de foliões em Olinda, Pernambuco. Ele estava na sacada de um dos casarões da cidade, apenas de cueca e com uma gravata borboleta, quando atendeu aos gritos de “tira, tira”.

No ano passado, o ator, que esteve em “Sétimo Guardião” (2018-2019) e “Segundo Chamada” (2019), afirmou que a TV Globo vai fazer uma série inspirada em “Grande Sertão: Veredas” em 2020, e que ele interpretará Riobaldo, personagem que encena há dois anos na peça de mesmo nome.

