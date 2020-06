Magazine Eduardo Costa gera polêmica ao dizer que “Brumadinho cheira a corpo, morte”

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

Cantor fez live e falou sobre a cidade mineira, que sofreu com rompimento de barragem da Vale, em janeiro de 2019

O cantor Eduardo Costa, de 40 anos de idade, voltou a causar polêmica. Na mais recente declaração, ele fez comentários pra lá de controversos sobre a cidade mineira de Brumadinho.

“Não está 100% definido. Estamos procurando um lugar. Como a cidade foi devastada, é difícil um lugar em Brumadinho para se fazer qualquer tipo de evento. A cidade está totalmente devastada. Aquele lugar cheira a corpo, morte. Só quem passa lá que vê”, disse ele.

No dia 25 de janeiro de 2019, Brumadinho sofreu com o rompimento de uma barragem da Vale, devastando a região e causando 259 mortes. Até hoje, 11 corpos seguem desaparecidos. Após a repercussão do vídeo de Eduardo Costa, a prefeitura de Brumadinho resolveu se manisfestar com uma nota de repúdio:

“Sobre o vídeo de Eduardo Costa acerca de sua live ser gravada em Brumadinho, a prefeitura lamenta e repudia a infeliz colocação que fez o cantor ao se referir ao nosso município. Eduardo Costa é um artista que sempre teve um carinho enorme por Brumadinho e esse carinho sempre foi recíproco por parte da população. Por isso, queremos crer que o cantor, talvez por falta de informação sobre a real situação do município, tenha cometido um equívoco que possa e precisa ser reparado”.

