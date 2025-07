Política Eduardo Bolsonaro diz que o pai não pode resolver tarifa imposta por Trump

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2025

Eduardo Bolsonaro atribuiu a origem do problema ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. (Foto: ABr)

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou nessa quinta-feira (10) que o pai, ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), não seria capaz de resolver a nova taxação de 50% contra produtos brasileiros, imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em publicações no X (antigo Twitter), ele classificou como ineficaz a pressão sobre o pai e atribuiu a origem do problema ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

“O presidente Jair Bolsonaro não pode resolver a Tarifa-Moraes. Botar pressão nele ajudará absolutamente 0% na solução do imbróglio”, escreveu Eduardo. Segundo ele, cabe a Moraes “começar a resolver este problema com sua caneta ou mesmo parando de enviar a PF na casa de parlamentares e seus parentes”.

O parlamentar também sugeriu que uma possível saída para a crise seria a aprovação de uma anistia ampla pelo Congresso Nacional. “Seria um excelente sinal de moderação, de quem é maduro e quer sentar e aproveitar a oportunidade para dialogar com a maior potência econômica do mundo”, disse.

Em outra postagem, Eduardo Bolsonaro fez referência à Lei Magnitsky, legislação norte-americana que permite sanções contra indivíduos envolvidos em corrupção ou violações de direitos humanos. “Se a Lei Magnitsky for aplicada, ela o será contra Lula ou Moraes? Então, qual é o principal responsável pela ‘Tarifa-Moraes’?”, questionou.

Tarifas

As declarações do deputado ocorrem um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros exportados ao país, na quarta-feira (9). A medida entra em vigor no dia 1º de agosto e foi comunicada por meio de carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em abril, Trump já havia aplicado uma tarifa de 10% ao Brasil.

Segundo o líder republicano, a nova taxação responde a “ataques insidiosos” contra as eleições brasileiras e à forma como foi conduzido o processo envolvendo Jair Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe de Estado.

Eduardo Bolsonaro afirma que a decisão norte-americana é resultado direto do atual cenário institucional brasileiro. “O relacionamento comercial, diplomático e institucional com o Brasil deixou de ser equilibrado e benéfico aos EUA. E precisa ser reavaliado à luz dos abusos cometidos por seus dirigentes”, declarou em nota.

Ele também alegou que Moraes só atua com respaldo de “um establishment político, empresarial e institucional que compactua com sua escalada autoritária”. Por isso, diz o deputado, as empresas brasileiras passarão a enfrentar a “Tarifa-Moraes” a partir de agosto.

Vale ressaltar que o ministro do STF afirmou que Eduardo Bolsonaro continua adotando medidas para “interferir e embaraçar” o andamento da ação penal na qual o pai é réu.

Segundo despacho de Moraes, tornado público nessa quarta, uma postagem no perfil de Eduardo no X, feita em 29 de junho, durante a manifestação do ex-presidente na Avenida Paulista, em São Paulo, evidencia a tentativa do parlamentar de influenciar o processo do pai, que responde por cinco crimes, entre eles o de tentativa de golpe de Estado. As informações são do site Metrópoles.

Eduardo Bolsonaro diz que o pai não pode resolver tarifa imposta por Trump

